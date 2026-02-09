Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su ex pareja por violencia de género: "Sigo con miedo"

Cuando la cronista se acercó para preguntarle cómo se encontraba, Gaetani no ocultó su angustia: “La verdad que estoy muy mal. Siento mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza cuando uno está enamorada”, expresó. También se refirió a las horas posteriores a su declaración en la fiscalía y al desgaste físico que sufrió: “Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor; me levanté de la cama como pude”.