Romina Manguel rompió el silencio tras su queja por un auto usado con TelePASE: qué dijo

Además, se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo el episodio y la manera en que incluso figuras del oficialismo se involucraron en la discusión. “¿Cómo cayó Milei, Caputo en ésta, como si en este país no estuviese pasando nada? No tengo la menor idea”, cuestionó.

La confusión de Romina Manguel con el TelePASE se volvió viral

El tema cobró notoriedad a raíz de un reclamo que Manguel hizo en su programa radial contra la persona que le vendió un auto usado. Su queja se viralizó rápidamente y generó todo tipo de reacciones en redes.

“El otro día estaba con mi mamá y empecé a buscar cómo tenía que pasar. Buscaba el ticket de Telepase, hasta que mi mamá me dice: ‘Pero voy a tuitear que sos una boluda. No hay ticket de Telepase’. Ah, es cierto. Y pasé. Y me dieron el ticket”, relató la periodista.

Intentando aclarar la situación, Manguel explicó que la queja surgió en un contexto de humor y que nunca pensó que se transformaría en un escándalo. “Fue una pelotudez en un contexto donde el que me vendió el auto era un amigo y a mí me dio mucha gracia porque mi discusión sigue siendo el día de hoy que después de seis meses de venderme el auto con Telepase y que yo iba y venía, un día me das de baja el Telepase y me dejás de garpe en la cabina. Yo lo di como un derecho adquirido el Telepase. Qué sé yo, para mí venía con el auto”. Finalmente, minimizó el episodio, aunque se mantuvo firme en su postura: “Bueno, ya está, no se lo voy a pagar tampoco, ¿viste?”.

El momento en el que se desató la polémica con Romina Manguel

Todo comenzó cuando, en su programa de radio, Manguel se mostró indignada porque el vendedor del auto había dado de baja el Telepase sin avisarle. "El ratón que me vendió el auto dio de baja el Telepase y hoy llego a la cabina y no tengo Telepase. Chicos, el auto venía con Telepase. Auto usado. Yo no le dije que lo saqué. El auto venía con Telepase. ¿Nadie me está entendiendo? No es personal, viene con el auto. Me lo vendió con el Telepase”, lanzó, sorprendida por la situación.