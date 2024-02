Confirman romance entre Romina Uhrig y Nacho Castañares

Todos los detalles del romance entre Romina Uhrig y Nacho Castañares

nacho romina

Fue el panelista Pepe Ochoa de LAM quien confirmó que están juntos. “Te recontra confirmo, Nacho y Romina se siguen viendo. El que se enganchó es Nacho y ella no. Empezó como un histeriqueo”, fueron sus palabras exactas. Luego, agregó: “Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, qué me dice te recontra confirmó la mentira que salió a la luz entre Marcos (Ginocchio) y Juli (Poggio). Nacho y Romina se siguen viendo”.

Asimismo, por lo que aseguró Ochoa, la separación entre Romina y su marido, el exintentende bonaerense Walter Festa tiene fue por causa de su ex compañero de GH. “Nacho se enganchó, y ella no, y me cuentan que la separación con Festa es por Nacho”, cerró.