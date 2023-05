El récord sexual de Romina de Gran Hermano

Luego señaló que el mayor tiempo que pasó sin sexo fueron los 11 meses que estuvo separada y compitiendo por el premio mayor en el reality. “Con Walter volvimos hace una semana”, aclaró.

walter festa romina uhrig.jpg

Y agregó que Walter es “un 10. Me está acompañando en todo, lo mismo que con las nenas cuando estuve en la casa. Nosotros venimos de una separación. Cuando hice el video del casting para Gran Hermano estaba con él, pero a las dos o tres semanas nos separamos. Era definitivo, de hecho estábamos con el tema del divorcio. Pero estos meses nos sirvió a los dos como pareja”.

Ulises Jaitt fue por más y quiso saber: “Si tuvieras que vender una parte de tu cuerpo que más te elogia Walter, ¿cuál sería?”. “La cola. Le gusta mucho”, respondió entre risas.

Romina Uhrig habló su relación con L-Gante

La semana pasada, L-Gante sorprendió a todos cuando subió a las historias de Instagram una foto en la que aparecía muy sonriente con Romina Uhrig. Lo extraño sucedió al poco tiempo, pues el cantante decidió borrar la imagen por razones que solo él conoce. Una vez que sus seguidores se percataron del detalle, surgieron rumores sobre un presunto

En diálogo con Jaitt, la ex diputada contó que conoció a Elián y que charlaron, pero que entre ellos no pasó nada. Además, aclaró que el referente de la Cumbia 420 no tiene el perfil del hombre que le gusta porque “es muy chico”.