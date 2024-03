Feroz discusión entre Romina Uhrig y Walter Festa tras la imputación por lavado de dinero

“Ustedes saben que Romina, la exparticipante de Gran Hermano, y Walter Festa, su ex, fueron imputados por lavado de dinero y, lo que me contaban, es que hubo una fuerte discusión entre ellos una vez conocida la noticia. Lo que me dicen es que tenían la intención de darse una nueva oportunidad como pareja pero todo esto, echó por tierra cualquier idea de volverse a amar”, comentó en su programa Juan Etchegoyen.