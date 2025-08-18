Rompió el silencio Tania González Ledesma, la presunta amante de Martín Demichelis: "Pernoctamos en River"

En una de las intervenciones, la mujer aseguró haber pernoctado con Demichelis en la concentración de River.

tania demichelis

Cuando se le preguntó si no hablaron de la vida amorosa del ex DT, Tania contestó sin molestias que no fue un tema que hayan discutido, ya que ella estaba soltera. "Nos vimos ese día, en ese momento no se habló de familia ni de vínculos propios. Sí, tuve intimidad porque se dio", sostuvo, para luego calificar el encuentro como "mágico".

"Simplemente quedé asombrada. Realmente nos morimos de risa, hablamos un montón, nos reímos un montón y fue como muy aventurezco también. Evangelina es una diosa y yo cuando le doy el teléfono a él digo '¿Qué me va a mandar un mensaje? ¿Cuáles son las chances?'. Como que yo estaba en mi mundo, como que quedé allá arriba", concluyó Tania.