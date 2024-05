Ronen Suarc reveló que sufre un acoso al estilo Bebé Reno

“Yo no sabía que te estaba pasando esto, me acaba de contar La Criti a mí y a los oyentes. Me parece una locura lo que estás viviendo”, le dijo Josefina Pouso. Suarc pasó a detallar cada uno de los momentos horribles que le tocó vivir: "Sí, es que, al principio, para los que vieron la serie Bebé Reno, uno lo minimiza. Pensás que, por ahí, es una persona que está mal de la cabeza y no pasa nada".