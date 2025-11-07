¿Rosalía apuntó contra Rauw Alejandro en una canción de su nuevo álbum?
La española canta al desamor y a una evolución en la forma de querer en su nuevo disco, escrito en hasta trece idiomas diferentes.
Luego de dos adelantos y filtraciones totales, Rosalía publicó por fin Lux, su nuevo disco. Un trabajo en el que la artista española se reinventa por completo, alejándose de todos los ritmos a los que tenía acostumbrado a su público y acercándose incluso a la ópera.
Se trata de un nuevo y esperado disco cuyas canciones ha escrito ella, utilizando hasta trece idiomas diferentes, y en el que le canta al desamor y al corazón roto, además de dirigirlo especialmente a las mujeres, a las que empodera a través de sus letras.
En este trabajo, el más ambicioso de la artista hasta la fecha, la española colabora con estrellas de la talla de Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Y también con Yahritza y Su Esencia. En ellos se apoya en ‘La Perla’, la canción qué más está dando que hablar en el disco, ya que los seguidores de Rosalía están convencidos de que se trata de todo un ‘shakirazo’ que la cantante se ha marcado contra su ex Rauw Alejandro, con quien llegó a estar prometida. La letra, que atraviesa el desamor con ironía y reproches, fue interpretada como una declaración pública tras la ruptura sentimental que ambos protagonizaron recientemente.
Desde el total despecho, Rosalía moderniza el famoso “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho” de Paquita la del Barrio por “Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, medalla olímpica de oro al más cabrón, tienes el podio de la gran desilusión”.
En ‘La Perla’ (nombre de un reconocido barrio puertorriqueño, país donde nació Rauw Alejandro), la catalana se despacha a gusto con el cantante, del que dice que miente más que habla y que es una toda una colección de red flags. La joven resurge aquí de las cenizas del desamor cual ave fénix.
Letra completa
Hola, ladrón de paz.
Campo de minas para mi sensibilidad.
Playboy, un campeón.
Gasta el dinero que tiene y también el que no.
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón.
Un espejismo, medalla olímpica deoroalmás cabrón.
Tienes elpodio de lagran desilusión.
La decepción local, rompecorazones nacional.
Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.
Es una perla, nadie se fía.
Es una perla, una de mucho cuidao’.
El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar.
Él es el centro del mundo.
Y ya después, ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra.
Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?
Te harán un monumento a la deshonestidad.
No me das pena, quien queda contigo se drena.
Siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena.
Red flag andante, tremendo desastre.
Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger.
(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)
(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)
Nunca le prestes na’, no lo devolverá.
Ser bala perdida es su especialidad.
La lealtad y la fidelidad
es un idioma que nunca entenderá.
Su masterpiece, su colección de bras.
Si le pides ayuda desaparecerá.
La decepción local, rompecorazones nacional.
Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.
Es una perla, nadie se fía.
