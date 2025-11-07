¿Rosalía apuntó contra Rauw Alejandro en una canción de su nuevo álbum?

Letra completa

Hola, ladrón de paz.

Campo de minas para mi sensibilidad.

Playboy, un campeón.

Gasta el dinero que tiene y también el que no.

Él es tan encantador, estrella de la sinrazón.

Un espejismo, medalla olímpica deoroalmás cabrón.

Tienes elpodio de lagran desilusión.

La decepción local, rompecorazones nacional.

Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.

Es una perla, nadie se fía.

Es una perla, una de mucho cuidao’.

El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar.

Él es el centro del mundo.

Y ya después, ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra.

Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad.

No me das pena, quien queda contigo se drena.

Siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena.

Red flag andante, tremendo desastre.

Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger.

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na’, no lo devolverá.

Ser bala perdida es su especialidad.

La lealtad y la fidelidad

es un idioma que nunca entenderá.

Su masterpiece, su colección de bras.

Si le pides ayuda desaparecerá.

La decepción local, rompecorazones nacional.

Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.

Es una perla, nadie se fía.