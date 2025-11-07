Ángel de Brito reveló que un participante de MasterChef Celebrity renunció al certamen: de quién se trata

“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ en un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, cerró el conductor ante esta nueva polémica en MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes se bajó de MasterChef Celebrity



Valentina Cervantes habría renunciado a MasterChef Celebrity (Telefe) por pedido de su pareja, Enzo Fernández. Según trascendió, en los próximos días la influencer regresaría a Inglaterra junto a sus hijos.

Este miércoles, Ángel de Brito sorprendió con el enigmático de una renuncia en el reality de cocina. Después de algunos minutos de misterio, el conductor de LAM (América) reveló: “La que se va de Masterchef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”.

Acto seguido, el periodista advirtió que ya renunció y se iría en cinco días. Sobre los motivos, precisó: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”.

A modo de cierre, Yanina Latorre aportó: “Él es superceloso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá”.

“Lo que pasó es que la nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña la mamá. Entonces la familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa”, concluyó la panelista. Y el conductor, cerró: “El 10 de noviembre es la última grabación”.