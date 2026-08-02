Ángela Torres pasó por el "confesionario" en el show de Rosalía y disparó contra un exnovio: "Me hizo..."
La cantante abrió su corazón ante la artista española durante su show en Buenos Aires y recordó la dolorosa relación que vivió con un ex.
Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más impactantes de las presentaciones que Rosalía realizó en Buenos Aires. La actriz y cantante fue la primera en ingresar al confesionario montado por la española y terminó conmoviendo a todos al revelar una historia de amor que, según contó, la hizo perder parte de su esencia.
"Sí que se siente íntimo", expresó Ángela apenas comenzó la charla. Rosalía, entonces, la invitó a abrir su corazón: "Es íntimo, ahora es un momento solo nuestro, me pregunto si hay algo que llevas ahí guardado en el pecho desde hace un tiempo y tuvieras ganas de sacártelo hoy".
Sin filtros, la artista sorprendió con una frase que dejó en silencio al público: “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”.
Luego explicó el significado de esa particular expresión: “Te preguntarás qué es. Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio”.
La confesión fue subiendo de tono cuando recordó cómo era esa relación. “Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”, afirmó.
Y profundizó: “Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”.
La reacción de Rosalía que se volvió viral
Las palabras de Ángela impactaron de lleno en el público, que comenzó a abuchear la actitud que describía. Fue entonces cuando Rosalía no pudo contener su sorpresa y lanzó un espontáneo: "Qué bolu..", una reacción que desató risas, aplausos y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Lejos de terminar ahí, Ángela recordó otro episodio que todavía le dolía. “Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina".
Luego reveló el motivo de su tristeza. "Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados".
Antes de que terminara la historia, Rosalía sorprendió al adivinar el nombre del grupo. “¿Cindy Cats?”, lanzó la española.
“Exactamente”, respondió Ángela entre risas. Y cerró con una inesperada revancha.
“¿Pero sabés qué, Rosi? Las vueltas de la vida... Esta historia tiene final feliz. Porque hace poco, este mismo grupo de artistas que yo admiraba me invitó a cantar con ellos. Y adiviná, quién estaba mirando desde la platea...“, comentó.
¿Indirecta de Ángela Torres para Rusherking?
El video del confesionario explotó en las redes sociales apenas comenzó a circular y miles de usuarios analizaron cada frase de Ángela Torres para intentar descubrir a quién estaba haciendo referencia.
En X, TikTok e Instagram, numerosos fanáticos aseguraron que la historia apuntaba a Rusherking. Las especulaciones crecieron porque no es la primera vez que la cantante relata situaciones similares sobre una relación en la que se sintió relegada y excluida de la vida de su pareja.
Además, muchos sostienen que, justamente, en el reciente show de Cindy Cats en el que Ángela Torres fue invitada a cantar sobre el escenario, Rusherking habría estado presente entre el público, una coincidencia que alimentó aún más las teorías.
Hasta el momento, la artista no confirmó la identidad del exnovio al que hacía referencia ni mencionó nombres durante su emotiva confesión. Sin embargo, eso no impidió que las redes estallaran con todo tipo de comentarios y que el video se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la visita de Rosalía a la Argentina.
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