Ángela Torres pasó por el "confesionario" en el show de Rosalía y disparó contra un exnovio: "Me hizo..."

Y profundizó: “Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”.

La reacción de Rosalía que se volvió viral

Las palabras de Ángela impactaron de lleno en el público, que comenzó a abuchear la actitud que describía. Fue entonces cuando Rosalía no pudo contener su sorpresa y lanzó un espontáneo: "Qué bolu..", una reacción que desató risas, aplausos y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Lejos de terminar ahí, Ángela recordó otro episodio que todavía le dolía. “Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina".

Luego reveló el motivo de su tristeza. "Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados".

Antes de que terminara la historia, Rosalía sorprendió al adivinar el nombre del grupo. “¿Cindy Cats?”, lanzó la española.

“Exactamente”, respondió Ángela entre risas. Y cerró con una inesperada revancha.

“¿Pero sabés qué, Rosi? Las vueltas de la vida... Esta historia tiene final feliz. Porque hace poco, este mismo grupo de artistas que yo admiraba me invitó a cantar con ellos. Y adiviná, quién estaba mirando desde la platea...“, comentó.

Ángela Torres

¿Indirecta de Ángela Torres para Rusherking?

El video del confesionario explotó en las redes sociales apenas comenzó a circular y miles de usuarios analizaron cada frase de Ángela Torres para intentar descubrir a quién estaba haciendo referencia.

En X, TikTok e Instagram, numerosos fanáticos aseguraron que la historia apuntaba a Rusherking. Las especulaciones crecieron porque no es la primera vez que la cantante relata situaciones similares sobre una relación en la que se sintió relegada y excluida de la vida de su pareja.

Además, muchos sostienen que, justamente, en el reciente show de Cindy Cats en el que Ángela Torres fue invitada a cantar sobre el escenario, Rusherking habría estado presente entre el público, una coincidencia que alimentó aún más las teorías.

Hasta el momento, la artista no confirmó la identidad del exnovio al que hacía referencia ni mencionó nombres durante su emotiva confesión. Sin embargo, eso no impidió que las redes estallaran con todo tipo de comentarios y que el video se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la visita de Rosalía a la Argentina.