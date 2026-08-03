El dueño del bodegón de Chacarita donde comió Rosalia mostró el "lado b" de su visita
La cantante española mantiene un perfil bajo mientras espera para cumplir con los dos shows que le quedan en Buenos Aires.
Rosalia llegó a Buenos Aires para presentarse con su Lux Tour 2026 apenas unos días después de generar una polémica en redes sociales por no chequear antes de darle "compartir" a un video ofensivo hacia el público argentino. Aunque sus shows en Villa Crespo están agotados, la cantante española eligió un perfil bajo para no recibir más críticas, y en vez los "tomatazos" se los ligó el bodegón de Chacarita donde comió con amigos esta semana.
El viernes pasado, en medio del diluvio que azotó la Ciudad de Buenos Aires, Rosalia y sus amigos festejaron un cumpleaños en el bodegón Olla 7, ubicado sobre la calle Charlone en Chacarita. A partir de ese momento, a Nicolás Tykocki y el resto de su equipo se le llenó de críticas la página de reseñas de Google, lo que hizo bajar su calificación online.
"Queridos seguidores: les quiero contar el lado B de que Rosalia haya elegido venir a comer a Olla 7", anunció el emprendedor en su perfil personal de Instagram, que se hizo viral este lunes.
En seguida se hicieron virales capturas de comentarios en Google Maps donde Olla 7 recibía una calificación baja, de una estrella, por cosas como que "recibió a gente que se burló de Argentina".
"La semana pasada recibimos en Olla 7 a Rosalia; como recibimos a cualquiera nuestros muchos clientes. A raíz de esto recibimos muchísimos mensajes amenazantes pero por sobre todo muchísimas críticas de 1 estrella en Google Maps de personas que nunca pisaron Olla 7 en su vida, acusándonos de cosas delirantes e irracionales, por sobre todo nos dicen antipatria", expresó.
"¿Antipatria? ANTIPATRIA la PYME que elige emprender en su país, ANTIPATRIA los que brindamos un trabajo hermoso a más de 20 personas, ANTIPATRIA los que intentamos que la comida tradicional argentina no se pierda y que la nueva generación de cocineros labure en base a nuestras costumbres y tradiciones. ANTIPATRIA son los que intentan atacar un negocio 100% argentino y orgulloso de serlo", disparó.
El reclamo de Nicolás y su equipo se volvió urgente al notar que, sobre todo en gastronomía, el boca a boca es lo único que mantiene un negocio a flote con clientela fija aún a pesar de los avatares de la economía.
"Por esta razon les quiero pedir que nos ayuden a recuperar el puntaje que supimos tener, logrado en base al trabajo, la dedicación y el talento argentino. Si tienen tiempo, vinieron a comer a Ollita y les gustó, me encantaria que vayan a decirlo en Google Maps, porque sino al final sólo se hacen escuchar las voces llenas de odio y eso la verdad que es un mierda. Gracias", señaló.
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