El dueño del bodegón de Chacarita donde comió Rosalia mostró el "lado b" de su visita

"¿Antipatria? ANTIPATRIA la PYME que elige emprender en su país, ANTIPATRIA los que brindamos un trabajo hermoso a más de 20 personas, ANTIPATRIA los que intentamos que la comida tradicional argentina no se pierda y que la nueva generación de cocineros labure en base a nuestras costumbres y tradiciones. ANTIPATRIA son los que intentan atacar un negocio 100% argentino y orgulloso de serlo", disparó.

El reclamo de Nicolás y su equipo se volvió urgente al notar que, sobre todo en gastronomía, el boca a boca es lo único que mantiene un negocio a flote con clientela fija aún a pesar de los avatares de la economía.

"Por esta razon les quiero pedir que nos ayuden a recuperar el puntaje que supimos tener, logrado en base al trabajo, la dedicación y el talento argentino. Si tienen tiempo, vinieron a comer a Ollita y les gustó, me encantaria que vayan a decirlo en Google Maps, porque sino al final sólo se hacen escuchar las voces llenas de odio y eso la verdad que es un mierda. Gracias", señaló.