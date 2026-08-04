Con Rosalía, La Joaqui reveló cómo Luck Ra le comunicó la separación en pleno viaje romántico

El viaje que terminó con una separación

La cantante contó que había sido invitada a un viaje muy especial y que estaba convencida de que allí llegaría la esperada propuesta de casamiento.

"Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó", recordó.

Con esa ilusión, preparó siete cambios de ropa para sorprender a Luck Ra durante cada jornada del viaje. "El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio", explicó.

Sin embargo, el desenlace fue completamente distinto al que imaginaba. "Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió", relató.

Finalmente, reveló el inesperado giro de la historia: "Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación".

La confesión provocó un profundo silencio entre los presentes y terminó con una ovación para la cantante, que decidió transformar uno de los momentos más dolorosos de su vida en un relato cargado de sinceridad. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron su valentía al compartir una experiencia tan íntima frente a miles de personas.