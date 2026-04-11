ROZE lanza “El que se la queda pierde” junto a BM y Rusherking y presenta su primer álbum
El dúo apuesta a una nueva etapa con un tema cargado de actitud y un disco debut que refleja su identidad barrial, emocional y festiva.
ROZE redobla la apuesta en la escena de la cumbia actual con el estreno de “El que se la queda pierde”, una colaboración junto a BM y Rusherking que combina desamor, ironía y energía bailable en partes iguales.
La canción se construye sobre una base rítmica directa y pegadiza, con una frase que atraviesa todo el tema y resume su espíritu: “te fuiste sin que te echen, volviste sin que te llamen”. Con ese tono filoso y contemporáneo, el track se posiciona como una de las propuestas más representativas de la nueva cumbia argentina.
En esta colaboración, ROZE logra un equilibrio entre su esencia barrial y el cruce de estilos que aportan sus invitados. La impronta urbana de BM y el costado más pop de Rusherking se integran de forma natural, generando una combinación que amplía el universo del dúo sin perder identidad.
El lanzamiento del single también marca la llegada oficial de Tu vecino nos conoce, el primer álbum del proyecto, ya disponible en plataformas digitales. El disco funciona como una carta de presentación sólida, con canciones que recorren historias cotidianas atravesadas por el amor, el desamor, la fiesta y la emoción.
A lo largo del álbum, el dúo construye un relato cercano, con una mirada actual que conecta con su público y los posiciona como una de las propuestas en crecimiento dentro del género. La autenticidad y la narrativa barrial aparecen como ejes centrales de esta etapa.
En paralelo, ROZE se prepara para llevar este nuevo material al vivo con una gira nacional que recorrerá distintas ciudades del país. Con una puesta pensada para potenciar la energía de sus canciones, el show promete un repaso por sus temas más conocidos junto con la presentación oficial de este nuevo capítulo en su carrera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario