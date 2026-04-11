Así es la nueva vida de Pablo Martínez, el ex Casi Ángeles que rechazó la fama y eligió un camino espiritual

En paralelo, desarrolló su faceta musical de manera independiente, con el lanzamiento de tres discos: El velo de Neptuno, A los magos y El laberinto del poeta. Sus trabajos se caracterizan por una fuerte impronta simbólica y filosófica, alejados de los estándares comerciales y orientados a una expresión más introspectiva.

Este cambio de rumbo también se refleja en su estilo de vida. Con una imagen muy distinta a la de sus años en televisión, Martínez adoptó hábitos como el veganismo y profundizó su interés por disciplinas como la filosofía, la psicología y la espiritualidad.

Hoy, a los 37 años, continúa radicado fuera del país y enfocado en sus proyectos personales. A través de su música, la poesía y sus reflexiones, construye un vínculo diferente con su audiencia, mostrando una versión completamente renovada de aquel actor que marcó a toda una generación.