Así es la nueva vida de Pablo Martínez, el ex Casi Ángeles que rechazó la fama y eligió un camino espiritual
El ex protagonista juvenil dejó atrás la fama y eligió un camino ligado a la introspección, la música y la filosofía.
Pablo Martínez, recordado por su papel de Simón en Casi Ángeles, tomó hace ya varios años una decisión que sorprendió a muchos: alejarse por completo de la actuación y de la exposición mediática. Su presente dista mucho de aquella etapa de popularidad, ya que hoy transita un camino más íntimo, vinculado a la creación artística y el desarrollo personal.
Durante su paso por la televisión, Martínez fue uno de los rostros más reconocidos de una generación marcada por las producciones de Cris Morena. Además del éxito juvenil que lo catapultó a la fama, formó parte de ficciones como Supertorpe y Aliados, consolidando una carrera en ascenso dentro de la industria.
Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en los medios comenzó a diluirse. Su ausencia en reencuentros y eventos vinculados a sus excompañeros generó interrogantes entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarse qué había sido de su vida lejos de las cámaras.
Lejos del ritmo de la televisión, el actor decidió instalarse en Europa, donde adoptó un estilo de vida completamente distinto. Allí prioriza el contacto con la naturaleza y una búsqueda más profunda vinculada a lo espiritual, alejándose del ruido mediático que supo rodearlo en sus años de mayor exposición.
Aunque mantiene un perfil bajo, continúa en contacto con su público a través de plataformas digitales. Desde 2015, comparte contenido en su canal de YouTube, donde publica canciones propias, textos poéticos y reflexiones personales. En ese espacio, también expresa una mirada crítica sobre la sociedad y promueve lo que define como un “despertar de conciencia”.
En paralelo, desarrolló su faceta musical de manera independiente, con el lanzamiento de tres discos: El velo de Neptuno, A los magos y El laberinto del poeta. Sus trabajos se caracterizan por una fuerte impronta simbólica y filosófica, alejados de los estándares comerciales y orientados a una expresión más introspectiva.
Este cambio de rumbo también se refleja en su estilo de vida. Con una imagen muy distinta a la de sus años en televisión, Martínez adoptó hábitos como el veganismo y profundizó su interés por disciplinas como la filosofía, la psicología y la espiritualidad.
Hoy, a los 37 años, continúa radicado fuera del país y enfocado en sus proyectos personales. A través de su música, la poesía y sus reflexiones, construye un vínculo diferente con su audiencia, mostrando una versión completamente renovada de aquel actor que marcó a toda una generación.
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