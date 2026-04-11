Mil mañanas juntos: Georgina Barbarossa y Ariel Rodriguez Palacios celebran 1.000 programas al aire

“Llegar a los 1.000 programas con un liderazgo consolidado es el mejor premio al trabajo que hacemos todos los días en Telefe para ofrecer contenidos de calidad y cercanía. Georgina y Ariel han logrado construir un vínculo de confianza diario con la audiencia que hoy es el pilar de nuestras mañanas", destaca Federico Levrino, Director Senior de Contenidos y Programación de Telefe.