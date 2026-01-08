Roze sorprendió con el estreno de "Esperando por ti" junto a Abel Pintos

La canción, producida por Mauro De Tomasso y Renzo Luca, fusiona la esencia de la cumbia con matices folklóricos, incorporando instrumentos como la flauta y una estructura que evoca la pasión argentina, casi como un canto de cancha. “Esperando por ti” es una oda al amor y a la nostalgia: habla de extrañar a alguien que ya no está, con versos que transmiten emoción y argentinidad.