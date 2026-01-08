Roze sorprendió con el estreno de "Esperando por ti" junto a Abel Pintos
Los artistas se unieron para una colaboración histórica y apuestan a sonar durante todo el verano.
ROZE, el dúo que dominó el 2025 con más de 36 semanas consecutivas en el #1 del Top 50 de Spotify Argentina y que incluso ingresó al Top Global con su reversionado éxito “Tu jardín con enanitos”, inicia el 2026 con una colaboración que marcará historia: “Esperando por ti” junto a Abel Pintos, uno de los artistas más consagrados y queridos del país.
La canción, producida por Mauro De Tomasso y Renzo Luca, fusiona la esencia de la cumbia con matices folklóricos, incorporando instrumentos como la flauta y una estructura que evoca la pasión argentina, casi como un canto de cancha. “Esperando por ti” es una oda al amor y a la nostalgia: habla de extrañar a alguien que ya no está, con versos que transmiten emoción y argentinidad.
Este lanzamiento llega en un momento extraordinario para ROZE, que viene de colaborar con Big One y Eugenia Quevedo, además de anunciar su gira nacional. Con esta unión junto a Abel Pintos, el dúo reafirma su posición como uno de los dúos musicales más importantes del país.
El videoclip, dirigido por Nicolás Sedano y grabado en estudio, refleja la química y la alegría entre Rocco, Treze y Abel. “Para nosotros es un sueño hacer un tema con Abel, lo escuchamos desde siempre y es una inspiración compartir música con artistas que admiramos”, expresaron los integrantes de ROZE.
Este dúo no solo representa la nueva ola de la música urbana, sino que también encarna la esencia misma de la juventud creativa. Hasta el momento (y sin mencionar a Peipper) los Roze tienen colaboraciones con La Joaqui, Luck Ra, Marama, Alan Gomez, Dj TAO, L-Gante, Salastkbron y otros referentes del género urbano.
El fenómeno imparable ROZE, continúa marcando al género: a solo una semana del lanzamiento de su single INOCENTE, lograron ubicarse entre las canciones más reproducidas, escalando hasta el puesto #27 dentro del Top 50 de Spotify Argentina. Tanto INOCENTE como su colaboración con DJ TAO en las TURREO SESSION lograron ubicarse en el top 10 del Top 50 de Spotify Argentina.
