Ruggero Pasquarelli presentó "No me gusta", su nueva canción y habló de "Cien años de Soledad"

“No Me Gusta" es un hit redondo de pop rock con tintes clásicos. La canción trata sobre un despertar del propio Ruggero, quien, transmite su desencanto con la falsedad, al mismo tiempo que amplía su mirada sobre la sociedad en la que nos hemos transformado. A través de esta letra, el artista y multifacético, ofrece una dosis de honestidad en un mundo que cada vez es más falso. En una sociedad hipócrita, lo hipócrita es no serlo.

De eso, justamente y también de cómo fue introducirse en el "realismo mágico" de Gabriel García Márquez, habló en exclusiva el Pasquarelli. En una entrevista con minutouno.com no solamente hizo un recorrido por su carrera, sino que además reveló todos los detalles de cómo desarrolló su música, tanto la última canción como algunas de las anteriores, en especial "ADN" o "Espejo", una de sus favoritas. Además, habló de su futuro, una posible colaboración con el grupo musical e italiano, "Il Volo" y también lo que se viene para el 2025.

La entrevista completa con Ruggero Pasquarelli

A pesar de la fractura de su pie, Ruggero se presentó siempre con mucha simpatía y dispuesto a responder todo. En principio, habló de por qué decidió cambiar el ritmo de su canción y el estilo de su música en general. "La verdad que estoy muy contento con esta nueva etapa mía, porque es una canción que también viene después de muchos meses de altos y bajos, muchos meses también de estar hablando un poco conmigo mismo y de entender qué quería mostrar con mi nueva etapa", comenzó explicando.

Luego, Ruggero agregó: "La verdad que yo siento que "No me gusta" es una forma más honesta de comunicarme con la gente a través de mi música. Aunque, yo siento y la interpreto, por eso te lo comento, que es un poco un final de una era lo que va sucediendo con esta canción. Porque, a partir de ahora, voy a ser honesto conmigo mismo y voy a hacer lo que me gusta de verdad".

"Entonces, si yo siento de hacer cosas como las que van a pasar, como que van a ver mi parte más honesta y más real", sumó el italiano. En ese sentido, destacó: "Es un cambio profundo, porque yo siento que tenía ganas de muchas cosas hace tanto tiempo, sobre todo con una parte de mostrar mi lado italiano a ful, entonces siento que poco a poco, desde el vocabulario hasta un poco también las líneas melódicas de mis nuevas canciones, van a ir dándole un cambio y una madurez artística a mi proyecto".

No obstante, explicó: "Volví a componer en italiano, me di la oportunidad de volver a hacerlo, entonces cuando volví a escribir en italiano sentí algo por dentro tan fuerte, pero tan fuerte que dije: "poco a poco me quiero acercar a eso". Como que siento que mi verdadera esencia y mi verdadera identidad la encontré en esas canciones". Después de esto, afirmó: "Por eso hice como un paso hacia atrás y dije que la música en español la voy a terminar llevando a ese mundo, así que poco a poco van a descubrir mi nuevo mundo, el mundo tanto".

A su vez, en la entrevista, habló de los desafíos de combinar tanto el español como el italiano, teniendo en cuenta que hace 12 años reside en Argentina. Es por eso que también afirmó que sabe sentirse argentino, pero no siente dificultad de cambiar las lenguas a la hora de hacer una canción. Por su parte, también hizo referencia a la forma de combinar un personaje italiano y músico como él en "Cien años de Soledad", en especial con los desafíos que implicó estar en un proyecto tan grande como la serie de Netflix. Todas sus declaraciones en el video.