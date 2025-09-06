Drama y suspenso en Netflix: la película que no vas a poder dejar de mirar

Reparto de "La apariencia de las cosas"

El elenco aporta una gran fuerza dramática, encabezado por Amanda Seyfried, quien brilla en el papel principal:

Amanda Seyfried como Catherine Claire

James Norton como George Claire

Natalia Dyer como Willis Howell

Rhea Seehorn como Justine Sokolov

Alex Neustaedter como Eddy Vayle

Michael O’Keefe como Travis Laughton

Cada uno de los actores aporta matices que enriquecen la atmósfera, con personajes que esconden mucho más de lo que muestran en un principio.

Tráiler de "La apariencia de las cosas"