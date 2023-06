La primera foto de Rusherking y la influencer Mar Lucas

El exnovio de la China y la joven que también es cantante y tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram habrían compartido una fiesta junto a amigos del músico y luego habrían pasado la noche juntos. Aunque la cosa no termina ahí, tras los rumores de un inicio de romance, el cantante y la española continuaron viéndose e incluso compartieron fotos juntos.

La foto la subió Rusher a sus historias de Instagram donde se lo puede ver a él con Mar y otro amigo en común de ambos. En la imagen está tomando un trago mientras la joven sonríe junto a Richard, el joven venezolano que también es artista y parte del dúo 3AM.

Entonces, fueron vistos juntos en el hotel donde está parando él, luego estuvieron en la Bresh, acto seguido él subió una selfie con ella en otro boliche y ahora esta nueva información se suma a los planes que hicieron juntos en estos días.

Hubo like en posteos de ambos mostrando buena onda y ella subió una particular selfie que llamó la atención de los fanáticos del cantante. Además del innegable parecido que ella tiene con la China Suárez, casualmente ex de él, también subió una selfie en su auto donde se la puede ver con la campera de Rusherking y haciendo la típica cara que él realiza frunciendo el ceño.

