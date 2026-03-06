Ryan Gosling homenajeó a Eva Mendes en TV y la sorprendió en el día de su cumpleaños

Ryan Gosling sorprende a Eva Mendes

Para la celebración, el conductor Jimmy Fallon invitó a la banda de música de la escuela secundaria North Bergen, de Nueva Jersey, que llegó con una bandera especial que decía “¡Feliz cumpleaños, Eva!”.

La relación entre Mendes y Gosling comenzó en 2011, cuando coincidieron durante el rodaje del thriller The Place Beyond the Pines. Desde entonces formaron una familia y tienen dos hijas, aunque siempre mantuvieron su vida privada lejos de la exposición mediática.

Incluso en los Oscars 2024, cuando Gosling interpretó la canción “I’m Just Ken” de Barbie, el actor recorrió la alfombra roja acompañado por su madre, su padrastro y su hermana, mientras que Mendes prefirió mantenerse detrás de escena.

Durante la entrevista, Gosling también recordó a una maestra que, según dijo, “realmente cambió” su vida. Contó que ella organizó un concurso de lectura en la escuela y que él terminó en segundo lugar. “Nunca he leído tantos libros en mi vida”, recordó.

El actor también relató una anécdota divertida de su época escolar: cuando esa docente dejó la institución, intentó recrear una escena de la película La sociedad de los poetas muertos. “Me subí a mi escritorio y lloré, y dije: ‘¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!’”, relató. “y nadie captó la referencia. Creo que ni siquiera ella la captó”.

Al cierre del programa, Fallon anunció que todos los presentes en el estudio serían invitados a asistir a una proyección especial de Project Hail Mary.