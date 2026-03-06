Ryan Gosling homenajeó a Eva Mendes en TV y la sorprendió en el día de su cumpleaños
Durante su visita a The Tonight Show, Ryan Gosling invitó al escenario a Eva Mendes y organizó una sorpresa frente al público para celebrar sus 52 años.
La actriz Eva Mendes y el actor Ryan Gosling volvieron a mostrarse juntos en público después de más de diez años durante un momento inesperado en televisión. El episodio ocurrió el jueves por la noche cuando la estrella de Barbie sorprendió a su pareja en plena grabación del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en el marco de la celebración por su cumpleaños número 52.
Mientras participaba del ciclo para promocionar su nueva película, Project Hail Mary, Gosling invitó a Mendes a subir al escenario. Allí, el público presente —acompañado por una banda escolar— le cantó “Feliz cumpleaños”, generando un momento que tomó por sorpresa a la actriz.
La producción del programa explicó que Mendes “no tenía ni idea” de lo que estaba por ocurrir. Visiblemente confundida al subir al escenario, terminó dando unas palabras improvisadas frente a un auditorio compuesto en su mayoría por docentes, ya que el actor había pedido especialmente que hubiera profesores entre el público, en sintonía con el argumento de su nuevo film.
Durante su breve intervención, Mendes agradeció a los presentes y destacó la tarea de los educadores: “¡Les debemos tanto!”, expresó, antes de agregar entre risas: “¡y están tan mal pagados!”, lo que provocó la reacción del público.
Antes de la sorpresa, Gosling había contado que su pareja “adora a los profesores” y hasta conserva en su casa la banda que usaba cuando era monitora de pasillo en la escuela.
Para la celebración, el conductor Jimmy Fallon invitó a la banda de música de la escuela secundaria North Bergen, de Nueva Jersey, que llegó con una bandera especial que decía “¡Feliz cumpleaños, Eva!”.
La relación entre Mendes y Gosling comenzó en 2011, cuando coincidieron durante el rodaje del thriller The Place Beyond the Pines. Desde entonces formaron una familia y tienen dos hijas, aunque siempre mantuvieron su vida privada lejos de la exposición mediática.
Incluso en los Oscars 2024, cuando Gosling interpretó la canción “I’m Just Ken” de Barbie, el actor recorrió la alfombra roja acompañado por su madre, su padrastro y su hermana, mientras que Mendes prefirió mantenerse detrás de escena.
Durante la entrevista, Gosling también recordó a una maestra que, según dijo, “realmente cambió” su vida. Contó que ella organizó un concurso de lectura en la escuela y que él terminó en segundo lugar. “Nunca he leído tantos libros en mi vida”, recordó.
El actor también relató una anécdota divertida de su época escolar: cuando esa docente dejó la institución, intentó recrear una escena de la película La sociedad de los poetas muertos. “Me subí a mi escritorio y lloré, y dije: ‘¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!’”, relató. “y nadie captó la referencia. Creo que ni siquiera ella la captó”.
Al cierre del programa, Fallon anunció que todos los presentes en el estudio serían invitados a asistir a una proyección especial de Project Hail Mary.
