Sabrina Rojas explotó contra América TV por el institucional hecho con inteligencia artificial
La conductora de Pasó en América expresó su bronca al aire tras verse casi invisible en el video de presentación del canal.
América TV sorprendió el viernes con la difusión de un video institucional íntegramente generado con inteligencia artificial, pensado como carta de presentación de su grilla para 2026 y con la aparición virtual de las principales figuras de la señal. El corto, de poco más de tres minutos, recurre a una estética cinematográfica y a situaciones inspiradas en clásicos del cine de acción y espionaje para mostrar a los conductores y panelistas que formarán parte de la programación. Sin embargo, lejos de generar entusiasmo puertas adentro, el material despertó un fuerte malestar en una de las protagonistas, Sabrina Rojas, quien no dudó en manifestar públicamente su enojo.
En las imágenes se observa a figuras como Ángel de Brito, Karina Mazzocco, Pamela David, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani atendiendo teléfonos en una suerte de central secreta, al mejor estilo de una película de espías, para luego dar paso a una seguidilla de escenas de acción protagonizadas por otros integrantes del canal, todas recreadas con IA y guiños a films muy reconocibles. Ya avanzada la pieza audiovisual, aparece una escena ambientada en un pueblo del Lejano Oeste, donde un colectivo “lechero” atraviesa el paisaje y, desde una de sus ventanillas, se asoman Sabrina Rojas y Tartu, haciendo señas a Marcela Tauro y Luis Ventura para que los sigan.
El lunes, en la apertura de Pasó en América, la conductora decidió no esquivar el tema y apuntó directo contra el canal. Antes de meterse de lleno en la crítica, lanzó una frase que sonó a despedida: “Nos deben quedar, sin contar los especiales navideños, unos nueve programas”, dijo, y enseguida aclaró que estaba “indignada con varias cosas”. A partir de ahí, el descargo fue in crescendo y dejó en claro su sensación de destrato.
“¿Viste cómo nos van echando de a poco? Pensé que iban a mostrar el institucional del canal en el que somos dos extras”, disparó sin vueltas frente a cámara. Y profundizó su malestar al remarcar el lugar que, según ella, ocuparon en la señal: “O sea, no parece que hayamos sido los conductores del prime time que bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó”. Incluso, en tono exaltado, le recomendó a su compañero no mirar el video: “¿No lo viste? Vamos en un bondi así… ¡No lo veas! ¡Ahorrate el disgusto”, gritó.
