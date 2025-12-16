Sabrina Rojas explotó contra América TV por el institucional hecho con inteligencia artificial

América TV sorprendió el viernes con la difusión de un video institucional íntegramente generado con inteligencia artificial, pensado como carta de presentación de su grilla para 2026 y con la aparición virtual de las principales figuras de la señal. El corto, de poco más de tres minutos, recurre a una estética cinematográfica y a situaciones inspiradas en clásicos del cine de acción y espionaje para mostrar a los conductores y panelistas que formarán parte de la programación. Sin embargo, lejos de generar entusiasmo puertas adentro, el material despertó un fuerte malestar en una de las protagonistas, Sabrina Rojas, quien no dudó en manifestar públicamente su enojo.