Sabrina Rojas se sinceró en PH con una revelación inesperada: "No me había pasado casi nunca en la vida"

Sabrina Rojas habló de la difícil decisión de terminar con su familia

Al ser consultada sobre cuál había sido una de las batallas más complejas de su vida, Rojas apuntó directamente a su separación y a todo lo que implicó tomar aquella decisión.

“Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas...”, reconoció.

Luego profundizó en las contradicciones que atravesó antes de entender que también debía pensar en su propio bienestar: “Y uno tiene hijos para tener una familia, entonces luchas tanto que pones el cuerpo, el alma y tu felicidad para que esa familia no se rompa, hasta que un día entendes que cuando no se puede, no se puede, y que hay que elegirse como persona y como mujer, ser feliz y que todo se acomoda, y tus hijos logran estar bien, que lo mejor que le puede pasar a dos niños es que su mamá y su papá estén bien. Pero eso me costó, fueron batallas de muchos años, de contradicciones”.

Cómo es hoy la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro, juntos.

Durante la charla también hubo espacio para hablar de su vínculo actual con Luciano Castro, con quien comparte la crianza de sus hijos. La actriz explicó que mantienen un contacto cotidiano y reconoció que la relación atraviesa diferentes etapas.

“Nos llevamos bien, tenemos momentos, nosotros tenemos vínculo todos los días, tenemos cotidianidad, tenemos momentos en los que no nos podemos ni ver y otros momentos en que logramos abrazarnos y tener una linda charla. Yo creo que nuestra vida va a ser un poco así, siempre separados, pero nuestro vínculo va a ser un poco así. En este momento estamos en un lindo momento porque él está bien y eso me pone muy orgullosa”, reveló.

Hacia el final, Kusnetzoff le propuso imaginar qué consejo podría darle hoy a aquella Sabrina que atravesó los momentos más difíciles de ese proceso.

“Primero que te admiro. Segundo, con el diario del lunes, le hubiese dicho ‘reaccioná antes’, pero no quiero que parezca que fui víctima de alguien, sino de no poder salir de un amor que no me hacía bien, que también es una responsabilidad mía. Le diría ‘no aguantes tanto que después todo se pone re lindo, vas a creer en vos, te vas a gustar, vas a disfrutar. Andate de ahí, redondealo, que los 4 van a estar bien’”, expresó.

Tras terminar la dinámica y reencontrarse con el resto de los invitados, Rojas reconoció lo movilizante que había sido el momento y confesó: “Aguante para no llorar”.