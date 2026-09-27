Sabrina Rojas se sinceró en PH con una revelación inesperada: "No me había pasado casi nunca en la vida"
La actriz se emocionó al recordar una etapa marcada por la separación y las culpas, y contó cómo logró dejar atrás ese momento para priorizarse y recuperar su bienestar.
Un momento de profunda reflexión protagonizó Sabrina Rojas durante su paso por PH, Podemos Hablar este sábado 26 de septiembre. La actriz participó de “El espejo”, una de las secciones que formó parte de las primeras temporadas del ciclo, y se sinceró sobre la mirada que tiene de sí misma, su separación y los años que le llevó volver a priorizar su felicidad.
Frente al espejo, Andy Kusnetzoff le preguntó: “Todos te vemos de una manera, ¿vos cuando te miras qué ves?”. La respuesta de Rojas dejó en evidencia el cambio que experimentó con el paso del tiempo.
“Hoy me gusto mucho, cosa que no me había pasado casi nunca en la vida, a pesar de que he laburado de ‘chica linda’. Pero no hablo solo de lo físico, sino de que me gusta mi vida, me gusta lo que logré, me gusta la madre que soy, lo valiente que fui... y todo eso hace que me vea linda también”, confesó.
La conversación avanzó hacia aquellos momentos en los que, pese a mostrarse fuerte públicamente, atravesó situaciones difíciles en su intimidad. “Te vimos en muchos momentos, desde afuera siempre se te ve muy fuerte, me imagino que no es lo mismo puertas adentro”, planteó el conductor.
“Yo trato de desdramatizar lo que me sucede, le pongo mucho humor a la vida. Hoy estoy en un momento en que elijo muy bien el por qué hacerme drama”, explicó Sabrina.
Sabrina Rojas habló de la difícil decisión de terminar con su familia
Al ser consultada sobre cuál había sido una de las batallas más complejas de su vida, Rojas apuntó directamente a su separación y a todo lo que implicó tomar aquella decisión.
“Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas...”, reconoció.
Luego profundizó en las contradicciones que atravesó antes de entender que también debía pensar en su propio bienestar: “Y uno tiene hijos para tener una familia, entonces luchas tanto que pones el cuerpo, el alma y tu felicidad para que esa familia no se rompa, hasta que un día entendes que cuando no se puede, no se puede, y que hay que elegirse como persona y como mujer, ser feliz y que todo se acomoda, y tus hijos logran estar bien, que lo mejor que le puede pasar a dos niños es que su mamá y su papá estén bien. Pero eso me costó, fueron batallas de muchos años, de contradicciones”.
Cómo es hoy la relación de Sabrina Rojas y Luciano Castro
Durante la charla también hubo espacio para hablar de su vínculo actual con Luciano Castro, con quien comparte la crianza de sus hijos. La actriz explicó que mantienen un contacto cotidiano y reconoció que la relación atraviesa diferentes etapas.
“Nos llevamos bien, tenemos momentos, nosotros tenemos vínculo todos los días, tenemos cotidianidad, tenemos momentos en los que no nos podemos ni ver y otros momentos en que logramos abrazarnos y tener una linda charla. Yo creo que nuestra vida va a ser un poco así, siempre separados, pero nuestro vínculo va a ser un poco así. En este momento estamos en un lindo momento porque él está bien y eso me pone muy orgullosa”, reveló.
Hacia el final, Kusnetzoff le propuso imaginar qué consejo podría darle hoy a aquella Sabrina que atravesó los momentos más difíciles de ese proceso.
“Primero que te admiro. Segundo, con el diario del lunes, le hubiese dicho ‘reaccioná antes’, pero no quiero que parezca que fui víctima de alguien, sino de no poder salir de un amor que no me hacía bien, que también es una responsabilidad mía. Le diría ‘no aguantes tanto que después todo se pone re lindo, vas a creer en vos, te vas a gustar, vas a disfrutar. Andate de ahí, redondealo, que los 4 van a estar bien’”, expresó.
Tras terminar la dinámica y reencontrarse con el resto de los invitados, Rojas reconoció lo movilizante que había sido el momento y confesó: “Aguante para no llorar”.
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