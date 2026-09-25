Sabrina Rojas casi llora en la grabación de PH y contó que "pegó onda" con alguien que le caía "como el or..."

¿Qué pasó con Flavio Azzaro?

Pero la grabación de PH también le dejó una sorpresa por otro motivo. Sabrina compartió el estudio con Flavio Azzaro y contó que, pese a la imagen que tenía de él antes de conocerlo personalmente, terminaron teniendo una buena relación. “Yo terminé pegando onda con él. Me cayó como el orto toda la vida, pero lo conocí y me cayó mejor”, reconoció la actriz.