Sabrina Rojas casi llora en la grabación de PH y contó que "pegó onda" con alguien que le caía "como el or..."
Sabrina Rojas contó que estuvo a punto de llorar durante una de las conversaciones de PH, Podemos Hablar y sorprendió al revelar con quién terminó teniendo buena onda.
Sabrina Rojas participó de la grabación de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar y, después de pasar varias horas en el estudio, contó algunos detalles de lo que ocurrió durante el programa.
La actriz reconoció que hubo un momento de la grabación en el que estuvo muy cerca de llorar por la emoción que le generó la conversación. Sin embargo, hizo un esfuerzo para contenerse y explicó con humor cómo logró evitar quebrarse frente a las cámaras.
“Estuve a esto de llorar, te emocionás al hablar”, contó Sabrina. “Me concentré para no llorar”, agregó. Rojas también explicó que tenía un motivo extra para intentar contener las lágrimas: su preocupación por cómo podía quedar su rostro frente a las cámaras.
“Porque así, medio botoxeada, se te desfigura la cara cuando llorás”, señaló. Luego detalló: “Se te arruga la frente, el ojo te hace así, se te corre el maquillaje”. En tono de humor, incluso llevó la situación al extremo: “Háblame de la muerte de mi papá si querés, pero no se me va a caer una lágrima”.
¿Qué pasó con Flavio Azzaro?
Pero la grabación de PH también le dejó una sorpresa por otro motivo. Sabrina compartió el estudio con Flavio Azzaro y contó que, pese a la imagen que tenía de él antes de conocerlo personalmente, terminaron teniendo una buena relación. “Yo terminé pegando onda con él. Me cayó como el orto toda la vida, pero lo conocí y me cayó mejor”, reconoció la actriz.
Además, Rojas contó que la grabación del programa fue extensa y que terminó cansada después de pasar varias horas de pie. “Estoy cansada porque vengo de grabar PH, y estuve parada como en mis épocas que era promotora”, relató. “Es eterna la grabación”, agregó, y contó que había llegado al estudio con tacos altos: “Fui con unos tacos enormes, ocho mil horas y se hace largo”.
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