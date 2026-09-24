PH, Podemos Hablar: la particular mesa que armó Andy Kusnetzoff para este sábado

Los invitados de PH

La periodista Sofi Martínez será una de las integrantes de la mesa. Con una trayectoria especialmente vinculada al periodismo deportivo, su participación puede llevar la conversación hacia distintas experiencias de su carrera y su recorrido por los medios. También estará Flavio Azzaro, periodista deportivo reconocido por su estilo frontal y sus intervenciones en televisión y redes sociales. Su presencia promete aportar uno de los perfiles más descontracturados de la noche.