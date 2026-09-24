PH, Podemos Hablar: la particular mesa que armó Andy Kusnetzoff para este sábado
El ciclo de Telefe prepara una nueva emisión con una combinación de figuras de distintos ámbitos que promete una noche con historias, cruces y definiciones.
Este sábado 26 de septiembre, Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe que cada semana reúne a distintas figuras para compartir experiencias, anécdotas y opiniones sobre diferentes temas. Para esta nueva edición, el conductor armó una mesa con perfiles muy diferentes entre sí: Los invitados son Sofi Martínez, Flavio Azzaro, Yanina Zilli, Sabrina Rojas y Miguel Ángel Solá.
La periodista Sofi Martínez será una de las integrantes de la mesa. Con una trayectoria especialmente vinculada al periodismo deportivo, su participación puede llevar la conversación hacia distintas experiencias de su carrera y su recorrido por los medios. También estará Flavio Azzaro, periodista deportivo reconocido por su estilo frontal y sus intervenciones en televisión y redes sociales. Su presencia promete aportar uno de los perfiles más descontracturados de la noche.
Otra de las invitadas será Yanina Zilli, quien se sumará a las conversaciones propuestas por Andy Kusnetzoff y compartirá distintos aspectos de su trayectoria. En representación del mundo del espectáculo estará Sabrina Rojas. La actriz y conductora tendrá la posibilidad de hablar sobre su presente profesional y distintos episodios de su carrera, además de participar de las clásicas consignas del programa.
El quinto integrante de la mesa será Miguel Ángel Solá, uno de los actores argentinos de mayor trayectoria. Su presencia permitirá recorrer diferentes momentos de su extensa carrera en el cine, el teatro y la televisión.
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