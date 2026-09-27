"No fui yo": Sofi Martínez respondió sobre una revelación íntima de Diego Leuco

“Se ve que él contó una anécdota sexual y están averiguando quién es. Se apuntó a una conocida, pero que se hizo muy viral. Entonces, había que preguntar”, explicó Andy sobre el motivo de la consulta.

De esta manera, Sofi aprovechó el espacio para terminar con las especulaciones y dejó en claro que ella no fue la mujer involucrada en aquella historia.

Qué había contado Diego Leuco en PH Podemos Hablar

Durante su anterior participación en el programa, Leuco sorprendió al revelar un particular pedido que recibió de una mujer con la que estaba saliendo.

Según relató, ella le preguntó si podía pedirle algo y posteriormente lo sorprendió con una inesperada propuesta: “¿Me chupás el ojo?”.

La historia generó todo tipo de reacciones entre los presentes y Andy quiso conocer más detalles. Leuco explicó que se refería al globo ocular y reconoció que, debido a que aquella persona le gustaba mucho, estuvo dispuesto a acceder.

“Yo estaba para hacer todo”, recordó entre risas.

Además, ante las preguntas que surgieron en el estudio sobre la sensación que podía provocar esa práctica, el periodista explicó: “Es un roce placentero en una zona muy sensible”.

Sofi Martínez contó cómo es hoy su relación con Diego Leuco

Tras despejar las dudas sobre aquella anécdota, la conversación derivó en el vínculo actual entre Sofi Martínez y Diego Leuco, quienes fueron pareja.

Andy señaló que entre ellos no existe un conflicto y que mantienen una buena relación, aunque actualmente no son amigos. Sofi coincidió con esa descripción y respondió: “Correcto”.

Finalmente, el conductor quiso conocer su postura sobre la posibilidad de mantener una amistad después de terminar una relación y preguntó: “¿Se puede ser amigo de un ex?”.

Martínez volvió a mostrarse categórica y cerró: “No, para mí no”.