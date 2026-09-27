"No fui yo": Sofi Martínez respondió sobre una revelación íntima de Diego Leuco
La periodista fue consultada en PH Podemos Hablar por la particular anécdota que había contado su expareja y respondió sin vueltas.
Sofi Martínez desmintió de manera tajante una versión que comenzó a circular en las redes sociales y que la señalaba como la protagonista de una particular anécdota íntima relatada tiempo atrás por Diego Leuco. Durante su visita a PH Podemos Hablar , Andy Kusnetzoff aprovechó para preguntarle directamente por el tema y obtuvo una respuesta contundente.
“¿Sos vos la del ojo?”, lanzó el conductor en referencia a la historia que Leuco había contado anteriormente en el mismo programa.
Martínez reaccionó inmediatamente y negó cualquier relación con aquel episodio: “Yo no lo creo, no, no he sido yo, querido, me conocés. Sería incapaz”.
La pregunta surgió luego de que en las redes sociales comenzaran a circular especulaciones sobre la identidad de la mujer mencionada por Leuco en su relato. Ante la repercusión que tomó la versión, Andy decidió aprovechar la presencia de Sofi para consultarle personalmente.
Por qué vincularon a Sofi Martínez con la anécdota de Diego Leuco
Después de escuchar su respuesta, Kusnetzoff recordó que Diego Leuco había participado del primer programa de la temporada y allí había revelado una situación íntima que vivió con una mujer cuya identidad nunca dio a conocer.
“Se ve que él contó una anécdota sexual y están averiguando quién es. Se apuntó a una conocida, pero que se hizo muy viral. Entonces, había que preguntar”, explicó Andy sobre el motivo de la consulta.
De esta manera, Sofi aprovechó el espacio para terminar con las especulaciones y dejó en claro que ella no fue la mujer involucrada en aquella historia.
Qué había contado Diego Leuco en PH Podemos Hablar
Durante su anterior participación en el programa, Leuco sorprendió al revelar un particular pedido que recibió de una mujer con la que estaba saliendo.
Según relató, ella le preguntó si podía pedirle algo y posteriormente lo sorprendió con una inesperada propuesta: “¿Me chupás el ojo?”.
La historia generó todo tipo de reacciones entre los presentes y Andy quiso conocer más detalles. Leuco explicó que se refería al globo ocular y reconoció que, debido a que aquella persona le gustaba mucho, estuvo dispuesto a acceder.
“Yo estaba para hacer todo”, recordó entre risas.
Además, ante las preguntas que surgieron en el estudio sobre la sensación que podía provocar esa práctica, el periodista explicó: “Es un roce placentero en una zona muy sensible”.
Sofi Martínez contó cómo es hoy su relación con Diego Leuco
Tras despejar las dudas sobre aquella anécdota, la conversación derivó en el vínculo actual entre Sofi Martínez y Diego Leuco, quienes fueron pareja.
Andy señaló que entre ellos no existe un conflicto y que mantienen una buena relación, aunque actualmente no son amigos. Sofi coincidió con esa descripción y respondió: “Correcto”.
Finalmente, el conductor quiso conocer su postura sobre la posibilidad de mantener una amistad después de terminar una relación y preguntó: “¿Se puede ser amigo de un ex?”.
Martínez volvió a mostrarse categórica y cerró: “No, para mí no”.
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