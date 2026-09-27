Rada se sinceró sobre su pasado en la mesa de Juana Viale: "Era jamón y queso"

"Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?" , reaccionó Rada de inmediato al escuchar la inesperada mención sobre su pasado.

, reaccionó Rada de inmediato al escuchar la inesperada mención sobre su pasado. Lejos de avergonzarse, el actor dio detalles de la hilarante experiencia: "Fui una empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso".

Tras relatar el desopilante momento publicitario, el comediante continuó profundizando sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y la animación. Rada rememoró que asistía a diversos eventos privados y que todo su recorrido laboral en la calle le sirvió como una gran escuela escénica: "Empecé primero con música y después vino la magia", concluyó ante la atenta mirada del resto de los invitados.