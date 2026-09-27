Rada se sinceró sobre su pasado en la mesa de Juana Viale: "Era jamón y queso"
Agustín Aristarán fue sorprendido por Juana Viale en su programa con un divertido dato laboral de su juventud en Bahía Blanca que asombró a todos.
El multifacético Agustín "Rada" Aristarán participó como invitado en la emblemática mesaza televisiva conducida por Juana Viale y vivió un momento hilarante. Durante la distendida charla, la presentadora descolocó por completo al actor al revelar un llamativo trabajo de su juventud, generando las risas de todos los presentes en el estudio.
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La desopilante anécdota laboral revelada por Juana Viale
Todo comenzó cuando la conductora hizo referencia a un peculiar empleo que el comediante realizaba años atrás, en el que se disfrazaba para promocionar los productos de un local de comidas. Atónito por la extrema precisión de la información, el invitado no pudo ocultar su asombro ante la mesa.
- "Muy poca gente sabe lo de la empanada, ¿por qué lo sabés?", reaccionó Rada de inmediato al escuchar la inesperada mención sobre su pasado.
- Lejos de avergonzarse, el actor dio detalles de la hilarante experiencia: "Fui una empanada de una casa de empanadas en Bahía Blanca. Y yo salí vestido de empanada, orgulloso. Era de jamón y queso".
Tras relatar el desopilante momento publicitario, el comediante continuó profundizando sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y la animación. Rada rememoró que asistía a diversos eventos privados y que todo su recorrido laboral en la calle le sirvió como una gran escuela escénica: "Empecé primero con música y después vino la magia", concluyó ante la atenta mirada del resto de los invitados.
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