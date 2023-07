"Un poco de Tucumán": Sabrina Rojas volvió con Tucu López

Cabe destacar que, en abril, luego de rumores de infidelidad por parte del locutor con una bailarina cordobesa, Sabrina Rojas automáticamente cortó la relación y aseguró de forma contundente: “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”.