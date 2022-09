Camila Perissé habló por primera vez sobre su estado se salud

“Hola Juan, soy Camila Perissé, quiero mostrarte cómo me estoy recuperando a pesar de que estoy en una silla de ruedas y quiero agradecerte a vos y a toda la gente que está ayudando”, afirmó la artista en las imágenes que fueron tomadas por su pareja, Julio “Chino” Fernández.

“Estoy feliz de estar volviendo a la vida, quiero agradecerle al Chino mi marido, al hospital Houssay donde estuve que ahí me salvaron la vida. Sé que falta un camino a recorrer pero estoy feliz, no solo me han ayudado con dinero y mensaje de afecto, lo que me pasó fue una mala praxis”, agregó Perissé.