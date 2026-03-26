Cómo es la eutanasia en España: los requisitos y detalles del procedimiento

El procedimiento médico se realiza en etapas. Primero, se administra un anestésico para inducir un coma profundo. Antes de proceder con la siguiente fase, el médico debe asegurarse de que el paciente haya alcanzado ese estado correctamente.

Luego, se suministra un fármaco bloqueante neuromuscular que provoca el fallecimiento.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la eutanasia en España?

Para acceder a la eutanasia en España, la ley exige que la persona solicitante cumpla con una serie de condiciones claras. Hay requisitos personales, legales, médicos y del propio procedimiento.

En primer lugar, la persona debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales y realizar la solicitud de manera consciente, libre y voluntaria.

Tiene que tener nacionalidad española, residencia legal o acreditar al menos 12 meses de permanencia en el país

En cuanto a los requisitos médicos, debe padecer una enfermedad grave e incurable, tener una condición crónica grave e incapacitante o sufrir un padecimiento físico o psíquico constante e intolerable. Cualquiera sea el caso, tiene que contar con la evaluación y certificación de un médico responsable.

Para el procedimiento, el paciente debe dejar constancia de la decisión por escrito o un medio equivalente, presentar dos solicitudes formales de forma voluntaria, respetando un plazo mínimo de 15 días entre ambas. Finalmente, tiene que firmar el consentimiento informado tras recibir toda la información médica necesaria sobre el procedimiento.