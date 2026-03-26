Cómo es la eutanasia en España: los requisitos y detalles del procedimiento
El derecho a la muerte digna está legalizado en España. Para acceder a él, la ley exige que la persona solicitante cumpla con una serie de condiciones claras.
El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven a la que le concedieron la eutanasia en España, reabrió el debate sobre el derecho a una muerte digna. El procedimiento es legal en ese país desde hace algunos años y cuenta con un marco regulatorio que controla tanto el procedimiento como los requisitos necesarios para acceder a esta práctica.
¿Qué dice la ley de eutanasia en España?
La eutanasia se legalizó en España en junio de 2021 luego de que se aprobara la ley con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. La normativa buscó darles una respuesta a personas con enfermedades graves e incurables o que padezcan situaciones de sufrimiento extremo sin posibilidad de alivio.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, España se convirtió en el cuarto país de Europa en reconocer legalmente el derecho de una persona a recibir ayuda para morir, siempre bajo determinadas circunstancias. El procedimiento quedó incorporado dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que significa que es financiada por el Estado y forma parte de los servicios sanitarios disponibles.
¿Cómo es el procedimiento de la eutanasia?
La ley establece un proceso médico controlado que busca asegurar que la decisión del paciente sea libre, informada y sostenida en el tiempo. De todas formas, la persona tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.
Existen dos modalidades: la administración directa de la mediación por parte de un profesional sanitario o la autoadministración, es decir, que el paciente sea el que ingiere la sustancia bajo prescripción médica.
El procedimiento médico se realiza en etapas. Primero, se administra un anestésico para inducir un coma profundo. Antes de proceder con la siguiente fase, el médico debe asegurarse de que el paciente haya alcanzado ese estado correctamente.
Luego, se suministra un fármaco bloqueante neuromuscular que provoca el fallecimiento.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la eutanasia en España?
Para acceder a la eutanasia en España, la ley exige que la persona solicitante cumpla con una serie de condiciones claras. Hay requisitos personales, legales, médicos y del propio procedimiento.
En primer lugar, la persona debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales y realizar la solicitud de manera consciente, libre y voluntaria.
Tiene que tener nacionalidad española, residencia legal o acreditar al menos 12 meses de permanencia en el país
En cuanto a los requisitos médicos, debe padecer una enfermedad grave e incurable, tener una condición crónica grave e incapacitante o sufrir un padecimiento físico o psíquico constante e intolerable. Cualquiera sea el caso, tiene que contar con la evaluación y certificación de un médico responsable.
Para el procedimiento, el paciente debe dejar constancia de la decisión por escrito o un medio equivalente, presentar dos solicitudes formales de forma voluntaria, respetando un plazo mínimo de 15 días entre ambas. Finalmente, tiene que firmar el consentimiento informado tras recibir toda la información médica necesaria sobre el procedimiento.
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