El Gobierno eliminó dependencias del Malbrán y fusionó otras

Para justificar este nuevo ajuste en Salud, el gobierno libertario aseguró que se enmarca en el proceso que comenzó al inicio de su “gestión destinada a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr una administración eficiente de los recursos disponibles”. En el decreto el Gobierno advierte que la concentración de funciones es supuestamente una estrategia para “valorizar las acciones del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos”, permitiendo que el control de calidad recaiga sobre el Instituto Nacional de Producción de Biológicos y optimizando las capacidades técnicas y operativas.