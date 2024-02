¿Sandro tuvo hijos? El fallo judicial que determina la verdad sobre este tema

Qué dice el fallo sobre la "hija" de Sandro

Este proceso judicial llegó a su fin tras 18 años de investigación donde tras diversas pruebas, incluidas de ADN, aseguraron que la mujer no es hija de Roberto Sánchez.

SANDRO MEDIANA EDAD

El fallo de I y II instancia y el dictamen del Procurador General Julio Conte Grand en la causa C. 124.254, “BORDA SANDRA EDIT C/ BORDA CARLOS ENRIQUE Y OTROS S/MATERIA A CATEGORIZAR”. fue confirmado con fecha del 23 de febrero por los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genoud.

Tras esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tanto Sandra Junior (antes Sandra Borda) como Olga Garaventa, la viuda de Sandro, hablaron al respecto y dieron su opinión sobre el fallo.

Sandra Junior y Olga Garaventa hablaron tras el fallo

Sandra Junior lleva alrededor de 18 años asegurando que Roberto Sánchez fue su padre y lucha incansablemente por que se conozca la verdad. Este fallo es el tercero que desestima el pedido de la mujer, quien aseguró que no se dará por vencida.

“Nunca la Justicia de Buenos Aires trató con respeto y coherencia mi historia”, expresó Sandra en diálogo con Carlos Monti en el programa “Entrometidos En La Tarde” y añadió: “Sandro no tuvo hijos. Roberto Sánchez sí”.

La mujer manifestó su disconformidad con la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y reafirmó su compromiso con saber su identidad. “La Justicia no me cerró las puertas, me liberó. Me liberó de la Corte y la Justicia de la Provincia de Buenos Aires… Hay más instancias y yo voy por ellas. A la Corte Suprema de la Nación”, sostuvo.

Por su parte, Olga Garaventa, la última esposa de Sandro, habló sobre el fallo de la corte y manifestó su postura. “Ya el juez de primera instancia lo había fundamentado correctamente con la prueba genética que determina, con un grado de probabilidad en el 99.9, la certeza de que no era su hija. Pero además hay un ADN previo, que lo hizo Roberto cuando estaba vivo, que también dio negativo y que se incorporó a la causa”, aseguró la viuda de Roberto Sánchez en diálogo con Clarín.

“Siempre fui respetuosa de la justicia y siempre estuve a su disposición. Soy una convencida de que Dios pone las cosas en su lugar y, tarde o temprano, la verdad sale a la luz”, sostuvo y agregó: “Estoy en paz, porque siempre procedí correctamente y, sobre todo, porque sé que mi marido ahora puede descansar en paz”.