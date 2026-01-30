Quién es la reconocida actriz que se suma a Gran Hermano: Generación Dorada

En paralelo, el universo Gran Hermano también fue tema el miércoles por la noche en LAM, donde Ángel de Brito aclaró que existe una preselección de figuras que participaron de una sesión de fotos, aunque eso no garantiza su participación final. “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”.

Luego, Pilar Smith se encargó de enumerar algunos de los nombres que formarían parte de esa lista preliminar: “Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor. Reiteramos que estar en la foto no significa que estén confirmados. Me dicen de Emanuel, un ex Gran Hermano”.

Con estas confirmaciones y rumores en circulación, Gran Hermano Generación Dorada continúa sumando expectativa y se perfila como uno de los grandes lanzamientos televisivos del año.