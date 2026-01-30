Quién es la reconocida actriz que se suma a Gran Hermano: Generación Dorada
Martín Salwe confirmó en Lape Club Social quién será la megaestrella que ingresará a Gran Hermano Generación Dorada
Durante la emisión de este jueves de Lape Club Social, Martín Salwe aportó nuevos detalles sobre una de las incorporaciones más resonantes que tendrá Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo que conducirá Santiago del Moro y que se estrenará el próximo 23 de febrero por la pantalla de Telefe.
El panelista eligió comenzar con un juego de enigmas y descripciones que mantuvieron en vilo al estudio. En ese contexto, deslizó una serie de pistas contundentes: "Megafigura. Es la actriz argentina, reconocida en el exterior también. Dato de color: fue jurado. Año 2007, en un reality muy conocido. Dijimos que tuvo varios colores de pelo. Dijimos que tiene un carácter importante, que es actriz dramática, llora muy bien".
Más adelante, Salwe profundizó sobre el entorno familiar de la protagonista y el particular modo en el que se dará su llegada al reality: "La familia fue conocida, es conocida". Acto seguido, sumó un dato clave sobre el desembarco en la casa: "Voy a repetir este dato, ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro del gran hermano en la parte periférica, va estar en el streaming".
Con el clima cargado de expectativa, Mauro Szeta fue directo al hueso y lo apuró al aire: "Revelamos el misterio. ¿Quién es, Martín?".
Sin vueltas, el panelista confirmó la información: "El 23 de febrero llega GH edición dorada. La megafigura es Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, va al streaming".
En paralelo, el universo Gran Hermano también fue tema el miércoles por la noche en LAM, donde Ángel de Brito aclaró que existe una preselección de figuras que participaron de una sesión de fotos, aunque eso no garantiza su participación final. “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”.
Luego, Pilar Smith se encargó de enumerar algunos de los nombres que formarían parte de esa lista preliminar: “Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor. Reiteramos que estar en la foto no significa que estén confirmados. Me dicen de Emanuel, un ex Gran Hermano”.
Con estas confirmaciones y rumores en circulación, Gran Hermano Generación Dorada continúa sumando expectativa y se perfila como uno de los grandes lanzamientos televisivos del año.
