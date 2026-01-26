Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: qué día se abren las puertas
Telefe presentó este lunes un nuevo adelanto de lo que será la nueva edición del reality, que celebrará los 25 años del formato, y confirmó el día del estreno.
La espera terminó para los fanáticos del género, ya que Telefe confirmó que las puertas de la casa más famosa del país volverán a abrirse el lunes 23 de febrero. Bajo el título "Gran Hermano Generación Dorada", la señal de Martínez busca capitalizar el cuarto de siglo que el programa lleva marcando la agenda mediática desde su histórico estreno en el año 2001.
Esta edición no es una más. Se cumplen 25 años desde que el formato aterrizó en Argentina, transformándose en un fenómeno social que trascendió la pantalla. Para esta "Generación Dorada", la producción ha trabajado en un casting que promete diversidad y perfiles que representen la evolución del programa a lo largo de las décadas.
Santiago del Moro, quien se ha consolidado como el rostro indiscutido del ciclo en sus últimas temporadas, será nuevamente el encargado de liderar las galas de nominación y eliminación. Según trascendió, la casa ha sido completamente remodelada para incluir tecnología de última generación y nuevos espacios que facilitarán (o dificultarán) la convivencia de los participantes.
Aunque el canal mantiene un estricto hermetismo sobre las reglas específicas de esta temporada, el nombre "Generación Dorada" sugiere un homenaje a la trayectoria del programa, alimentando rumores sobre posibles ingresos de ex participantes icónicos o dinámicas que vinculen el pasado con el presente del reality.
El estreno se producirá en un contexto de alta competencia por el encendido televisivo, donde los programas de telerrealidad siguen demostrando una vigencia arrolladora en redes sociales y plataformas de streaming. Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina en marzo, el programa se posiciona como el gran contenido de entretenimiento para el cierre de la temporada de verano.
La expectativa es tal que incluso Telefe utilizó este lunes un espacio en su noticiero para brindar el esperado adelanto y confirmar la fecha del lanzamiento.
