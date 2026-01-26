Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: qué día se abren las puertas

El estreno se producirá en un contexto de alta competencia por el encendido televisivo, donde los programas de telerrealidad siguen demostrando una vigencia arrolladora en redes sociales y plataformas de streaming. Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina en marzo, el programa se posiciona como el gran contenido de entretenimiento para el cierre de la temporada de verano.