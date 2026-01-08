Santiago del Moro habló de los cambios de set para "Gran Hermano: Generación Dorada"

Ante las críticas por su rol y el contenido de las temporadas pasadas, Del Moro fue tajante: "Yo le pongo el pecho a un formato muy picante y por eso a veces me critican por demás, me meto en el barro, pero yo defiendo a la gente que labura, y lo hacemos con mucha responsabilidad".

Para cerrar, el conductor prometió una versión mucho más intensa y con una mayor cantidad de jugadores, remarcando que el espíritu de aislamiento iguala a todos los ingresantes sin importar su origen. "Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales", concluyó, dejando la vara alta para el mes de febrero.