Santiago del Moro ingresa a la casa de Gran Hermano: cuándo y cuál es el motivo

Lo cierto es que habrá una nueva situación emocionante para los fanáticos de GH: Santiago del Moro ingresará a la casa, tal como ha hecho en otras temporadas. En esta oportunidad, prometió llevarle mucha alegría a los participantes que se encuentran aislados desde el pasado 2 de diciembre.

gran hermano santigo del moro

Cuándo ingresará Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano

La visita del conductor de Telefe será este jueves 16 de enero por la noche. Del Moro ingresará con una cena para los jugadores y con mensajes de sus familiares. Según lo que ha comentado en varias oportunidad, este primer mensaje será sólo una palabra.

gran hermano del moro.jpg Gran Hermano con Santiago del Moro

La advertencia de Chiara tras el ingreso de Jenifer: "No tengo grupo, voy por todo"

Tras el regreso de Jenifer Lauría a la casa más famosa del país, las caras no se hicieron esperar. Chiara no pudo disimular su incomodidad, mientras que "Nano" hizo de cuenta como si nadie hubiese pasado y se volcó en los brazos de la chica con la que pasó sus primeras semanas de juego.

Furiosa por la actitud de Giuliano, Mancuso decidió lanzar una advertencia a todos sus compañeros: "A partir de este momento, yo estoy jugando completamente sola", inició su descargo ante la mirada atónita de los demás participantes.

Y continuó: "No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie y voy a ir por todo, y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar. Menos me voy a enfrentar por un chabón con Jeni, que también es tremenda mujer. No lo haría por un hombre. Sí me voy a enfrentar por juego al que me tenga que enfrentar, eso por un lado".

chiara advierte a la casa gh.mp4

En este sentido, se mostró enfática al decir: "A nivel juego lo voy a dar todo, pero lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos. Y del resto se va a encargar el karma, el universo. Yo no tengo más nada que hacer", en clara referencia a Giuliano, quien quedó expuesto como el que "jugó" con dos mujeres.