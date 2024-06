Santiago del Moro defendió a Furia tras sus dichos sobre el HIV y generó repudio en redes

"Yo creo que más allá de las barbaridades que pueda decir cualquier participante, y no solamente ella, hay un montón de cosas cancelables que se han dicho, cosas poco felices, pero me parece que ellos están viviendo ahí hace casi 7 meses y cualquiera de nosotros en todo ese tiempo puede decir cosas. ¿Está mal? Sí, está mal, ahora las dijo y seguramente el día que salga va a pedir perdón, no creo que ella piense eso", lanzó.

Inmediatamente que se viralizó este video, los usuarios de las redes sociales liquidaron al conductor, dado que cuando Agostina -exparticipante de la edición actual- hizo comentarios fuera de lugar sobre el caso AMIA, la producción no escatimó en un mensaje concientizador para los jugadores y para los televidentes. De hecho, Del Moro encaró en vivo a Agostina, quien se vio expuesta y decidió pedir perdón.

En este sentido, los internautas cuestionaron que lo sucedido con Furia no recibió el mismo trato, habiendo sido tan grave como lo dicho por la mujer policía.

¿Qué dijo Juliana sobre el HIV?

Furia volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que en diálogo con Emmanuel, se refirió a la novia del Chino, Marisol, y a lo que ella percibió como una mala relación durante su estadía en la casa. "Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podía ni ver", dijo.

Y continuó: "A mi no me podía ni ver. ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Conectó con toda la casa pero conmigo no. ¿Yo que tengo? ¿HIV? ¿Tengo olor a mierd*? ¿Qué tengo?", lanzó, generando polémica entre los seguidores del programa.

A raíz de sus comentarios sobre el HIV (VIH - siglas en inglés del virus de la inmunodeficiencia humana), los fans del reality comenzaron a viralizar el clip en las redes y a pedir algún tipo de sanción para la jugadora. Aunque, hasta el momento, en el programa no se tocó el tema. No obstante, los fans dejaron una catarata de mensajes pidiendo a la producción y al conductor de Gran Hermano que se expida sobre lo sucedido.