Fuerte enojo de Santiago Del Moro tras la renuncia de un panelista de su programa radial

“Y va a decir que no, que le deseo lo mejor, que es divino, que crece profesionalmente. Pero realmente el personaje está furioso, siente la traición y el abandono. Y el peligro de que el programa, que no se va a desarmar porque es un éxito, pero pierde una pieza que no es para despreciar para nada”, reveló Lussich.

Embed - SANTIAGO DEL MORO ENFURECIÓ: SU PANELISTA NACHO BULIÁN DIO EL PORTAZO Y RENUNCIÓ A EL CLUB DEL MORO

“Creo que, contando esto, lo vamos a ayudar a decir ‘la verdad, estoy dolido, estoy triste’”, opinó Pallares. Ahí, la panelista Paula Varela contó: “Nacho está hace años, ya casi diez años. Es muy bueno y es una pieza fundamental de El cub del Moro porque en parte guiona, hace distintas secciones, además de hacer imitaciones, hace personajes propios. Tiene este espacio de ‘discotazo’ que ya es para la gente como un símbolo del programa”.

“Con Santiago juega muy bien, Santiago lo deja ser y jugar también muy bien. Y lo que me dicen es que él tiene una nena chiquitita con su mujer Natalia, y tiene ganas de ir a buscarla al colegio. Y que lo que lo mata es el horario del programa”, explicó Varela sobre los motivos por el que Nacho deja el programa radial.