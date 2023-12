Gran Hermano: la emotiva historia de la camiseta de Chacarita que uso Santiago del Moro

“Yo amo a Chacarita porque cuando era chico, en el colegio, el club nos mandaba las camisetas que ya no usaban. Y nosotros jugábamos con esas camisetas, era lo más aspiracional que había porque no había muchas y se la daban a los titulares. Y yo que nunca fui de los mejores cuando lograba que me la dieran era lo máximo”, dijo en una entrevista dejando en claro su amor por el club y agregó: “Era un detalle hermoso del club y ponerte la camiseta era como tocar el cielo con las manos”.