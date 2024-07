El desgarrador mensaje de Santiago Maratea por el fallecimiento de su papá

En su video de 10 minutos de duración, Santiago Maratea reflexionó sobre su presente y el dolor por la ausencia de sus padres. “Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos”, dijo.