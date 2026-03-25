Moria Casán bautizó con un apodo inesperado a Emilia Mernes en su cruce con Tini Stoessel: "Ella sería..."

Sin embargo, el vínculo se habría tensado cuando Tini pidió recuperar a sus bailarinas para retomar ensayos y no obtuvo respuesta. “Entonces le dijeron no, le clavaron el visto, no le respondían y esas dos bailarinas se quedaron a terminar la gira de Emilia. Esas dos bailarinas que Tini le prestó, no volvieron más”, relató el panelista.

moria emilia mernes

Fue en ese momento cuando Moria interrumpió y, fiel a su estilo, lanzó una definición que no pasó inadvertida: “Entonces, acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar que sería Emilia”.

Además, la conductora reivindicó el origen del término y su impronta en los medios: “El término ‘zorrita’ lo inauguré yo cuando se lo dije a la Laurita Fernández, otra vez me copian, todo el mundo dice lo que yo dije yo hace 10 años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia, pero ‘zorrita’ por favor, eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos. Esta chica sería la ‘zorrita’”.

Como era de esperarse, sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron repercusiones cruzadas, reavivando el debate en redes sociales entre seguidores y detractores.