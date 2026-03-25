Moria Casán bautizó con un apodo inesperado a Emilia Mernes en su cruce con Tini Stoessel: "Ella sería..."
La conductora se metió de lleno en la disputa entre las dos cantantes y no dudó en tomar posición con un llamativo mote para la novia de Duki.
En medio de las versiones de tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, Moria Casán volvió a hacer de las suyas al opinar sin filtros en su programa de El Trece. La conductora irrumpió en el tema con un comentario que rápidamente llamó la atención y sumó polémica al conflicto.
La información sobre el supuesto distanciamiento fue presentada por Gustavo Méndez en La mañana con Moria, donde dio detalles del origen del problema.
“El primer problema entre Tini y Emilia, súper chequeado, que Emilia no iba a estar en Futttura porque estaban peleadas. Se armó un quilombo llamado de un lado del otro, no sabés. El quilombo que se armó por contar que estaban peleadas”, comenzó contando el periodista.
En esa misma línea, agregó un indicio que habría confirmado el enfrentamiento con el paso del tiempo: “El unfollow terminó confirmando esto varios meses después”.
De acuerdo a su relato, el conflicto tendría raíces en una situación laboral compartida: “Tini le presta a sus dos mejores bailarinas a Emilia mientras ella se estaba recuperando de todos los problemas de salud mental porque Emilia arrancaba su mp3 Tour por no solamente Argentina, sino por el mundo y terminaba en Miami”, explicó Gustavo.
Sin embargo, el vínculo se habría tensado cuando Tini pidió recuperar a sus bailarinas para retomar ensayos y no obtuvo respuesta. “Entonces le dijeron no, le clavaron el visto, no le respondían y esas dos bailarinas se quedaron a terminar la gira de Emilia. Esas dos bailarinas que Tini le prestó, no volvieron más”, relató el panelista.
Fue en ese momento cuando Moria interrumpió y, fiel a su estilo, lanzó una definición que no pasó inadvertida: “Entonces, acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar que sería Emilia”.
Además, la conductora reivindicó el origen del término y su impronta en los medios: “El término ‘zorrita’ lo inauguré yo cuando se lo dije a la Laurita Fernández, otra vez me copian, todo el mundo dice lo que yo dije yo hace 10 años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia, pero ‘zorrita’ por favor, eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos. Esta chica sería la ‘zorrita’”.
Como era de esperarse, sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron repercusiones cruzadas, reavivando el debate en redes sociales entre seguidores y detractores.
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