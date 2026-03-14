Fernanda Iglesias denunció que una ex Gran Hermano es "viuda negra"

Luciana Martinez

En sus historias de Instagram publicó un video junto al cirujano y escribió: "Huye de la historia que te frena. Los sueños se cumplen".

Durante su paso por el reality, Luciana había relatado su historia de vida y de superación. En su presentación antes de ingresar a la casa también había contado que su familia no sabía que era trans.

Al anunciar la intervención médica, compartió otro video grabado en el centro de salud donde explicó: "Estoy a minutos de realizarme mi primera operación de mamas. Estoy muy emocionada porque voy a cumplir uno de mis sueños".

Luego sumó: "Quédense porque ahora les cuento un poco más de esta locura", antes de mostrar imágenes desde el quirófano con el resultado de la cirugía.