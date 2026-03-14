Fernanda Iglesias denunció que una ex Gran Hermano es "viuda negra"
La ex participante del reality quedó en la mira de la Justicia luego de ser señalada por un grave delito. Los detalles en la nota.
Luciana Martínez, conocida por su paso por Gran Hermano ,quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que la Justicia la investiga en una causa por la modalidad conocida como “viuda negra”.
La información fue difundida por Fernanda Iglesias a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró: "Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad de viuda negra".
Según detalló la periodista, el hecho habría ocurrido recientemente en un hotel porteño. "Sucedió anoche, en el Smart Hotel y la víctima es un turista norteamericano. Le robaron el pasaporte, el reloj digital y la ropa interior", sostuvo sobre el episodio denunciado.
En el mismo mensaje también aclaró que la ex participante del reality no habría estado sola durante esa noche. "Junto a Luciana quedó imputado otro hombre que también participó de la noche", agregó.
Más allá de este escándalo judicial, meses atrás Luciana Martínez había compartido en sus redes sociales otro momento importante de su vida personal. Tras su salida de Gran Hermano, la bailarina contó que decidió realizarse una cirugía estética y mostró parte del proceso con sus seguidores.
En sus historias de Instagram publicó un video junto al cirujano y escribió: "Huye de la historia que te frena. Los sueños se cumplen".
Durante su paso por el reality, Luciana había relatado su historia de vida y de superación. En su presentación antes de ingresar a la casa también había contado que su familia no sabía que era trans.
Al anunciar la intervención médica, compartió otro video grabado en el centro de salud donde explicó: "Estoy a minutos de realizarme mi primera operación de mamas. Estoy muy emocionada porque voy a cumplir uno de mis sueños".
Luego sumó: "Quédense porque ahora les cuento un poco más de esta locura", antes de mostrar imágenes desde el quirófano con el resultado de la cirugía.
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