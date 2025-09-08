Se estrena "Pintó la Isla" en el Cine Gaumont: el documental sobre un proyecto cultural en la Isla Maciel

La película, de nombre homónimo al proyecto cultural, registra que el impacto social fue inmediato. Los vecinos no solo vieron transformado su entorno, sino que comenzaron a involucrarse activamente en el proyecto.

"Pintar fue refugio, pintar fue compartir desde lo colectivo y para la comunidad. Lazos que hicieron de una idea un modo de devolverle al barrio no sólo la dignidad sino la belleza que jamás debió perder", expresan en la promoción del documental.