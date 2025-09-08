Se estrena "Pintó la Isla" en el Cine Gaumont: el documental sobre un proyecto cultural en la Isla Maciel
La producción recorre el proyecto cultural que convirtió las calles de Isla Maciel en una galería a cielo abierto gestionado por sus propios vecinos.
El Cine Gaumont se prepara para el estreno del documental "Pintó la Isla", el próximo el domingo 21 de septiembre a las 20.
Dirigido por Gonzalo Sierra, el documental invita a recorrer el proyecto cultural que convirtió las calles de Isla Maciel en una galería a cielo abierto gestionado por sus propios vecinos y vecinas, que organizan recorridos turísticos y permiten que quienes nunca cruzaron el Riachuelo descubran una experiencia artística y cultural única. Transformando así no solo su paisaje, sino también la vida de toda la comunidad.
El proyecto "Pintó la Isla" celebra 11 años de historia. Nació como la iniciativa de un simple profesor de arte, Gerardo Montes de Oca, y sus estudiantes de 5º año en una escuela secundaria de Isla Maciel que con pintura y pinceles en mano transformaron en aulas las paredes del barrio.
Hoy, cientos de artistas muralistas, tanto emergentes como reconocidos a nivel mundial, han dejado su huella en las paredes de Isla Maciel.
La película, de nombre homónimo al proyecto cultural, registra que el impacto social fue inmediato. Los vecinos no solo vieron transformado su entorno, sino que comenzaron a involucrarse activamente en el proyecto.
"Pintar fue refugio, pintar fue compartir desde lo colectivo y para la comunidad. Lazos que hicieron de una idea un modo de devolverle al barrio no sólo la dignidad sino la belleza que jamás debió perder", expresan en la promoción del documental.
