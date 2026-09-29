Se filtró el nombre de la banda femenina que saldrá de PopStars

Las participantes que recibieron el pase directo fueron Mía Piñeiro, Clara Marain, Oriana Ledesma Castillo y Magalí Altamirano. En tanto, quedaron “en duda” Constanza Sapia, Juana Aquilano Aberastury, Tiffany Arzouyan, Hannah Moheda, Máxima Tellado, Valentina Villegas, Lola Carro y Kala Bidner.

Finalmente, Nicki Nicole y Charlie García tomaron la decisión de que todas continuaran en competencia, a excepción de Máxima Tellado, quien se convirtió en la nueva eliminada de PopStars.

De esta manera, 12 participantes avanzaron a la siguiente instancia, mientras que las 13 competidoras restantes tendrán que afrontar su desafío en el próximo episodio del reality.

Durante la gala, las participantes interpretaron diferentes canciones de amor y desamor únicamente acompañadas por el piano:

Constanza Sapia: “Me das cada día más”

“Me das cada día más” Mía Piñeiro: “Algo contigo”

“Algo contigo” Kala Bidner: “Moscas en la casa”

“Moscas en la casa” Clara Marain: “Fue amor”

“Fue amor” Juana Aquilano Aberastury: “Me voy”

“Me voy” Tiffany Arzouyan: “Algo contigo”

“Algo contigo” Hannah Moheda: “Usted”

“Usted” Máxima Tellado: “Me muero de amor”

“Me muero de amor” Valentina Villegas: “Mi vestido azul”

“Mi vestido azul” Oriana Ledesma Castillo: “Te amo”

“Te amo” Lola Carro: “Mi vida sin tu amor”

“Mi vida sin tu amor” Magalí Altamirano: “Me muero de amor”

Mientras la competencia avanza y se reducen las posibilidades para las participantes, el nombre CHAPEAUX ya aparece como una de las primeras pistas sobre lo que será la nueva etapa del proyecto. Por ahora, resta conocer quiénes serán las integrantes que finalmente le pondrán voz al grupo.