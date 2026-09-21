Inesperado y picante cruce entre Bandana y Emilia Mernes: "El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta"

En medio del intercambio, Virginia da Cunha intentó bajar la tensión y recordó un gesto que Emilia había tenido con Bandana durante uno de sus shows más importantes. “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”, señaló la cantante.

Sin embargo, el comentario no alcanzó para cerrar la discusión. Lejos de mostrarse conforme, Lowrdez volvió a lanzar una frase filosa sobre el homenaje que Emilia le había realizado al grupo: “El homenaje que me lo hagan cuando estoy muerta”.

El inesperado cruce generó sorpresa entre quienes participaban del streaming y volvió a poner sobre la mesa la relación entre las integrantes de Bandana y Emilia Mernes, a partir de una canción que finalmente tuvo una versión grabada por la artista.