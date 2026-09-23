Popstars: la inesperada decisión de Maribel que dejó en shock al jurado

Luego de hacer efectiva su salida del certamen, la joven dialogó a solas frente a las cámaras y reafirmó la convicción sobre su postura, manteniendo la ilusión respecto a su porvenir en la industria musical. En ese sentido, concluyó: “Quizás ahora, en este momento, mi objetivo no es ser una estrella pop, capaz en el futuro sí o una rockstar, ojo. Estoy tranquila con lo que decidí, sé que hay mucho más para mí”.