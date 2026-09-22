Crisis de angustia y eliminación en Popstars: una participante no pudo despedirse del jurado
Tras conocer el veredicto, Melina González se desbordó emocionalmente y no logró despedirse del reality.
El capítulo 18 de Popstars estuvo marcado por una de las definiciones más difíciles de la competencia. Las 30 participantes tuvieron que enfrentarse a un nuevo desafío: interpretar “Bye Bye Bye”, la primera canción que tendrá la banda que se formará al final del programa, mientras combinaban canto y coreografía.
La exigencia fue mayor que en la prueba anterior. Después de aprender la coreografía durante la jornada previa, las concursantes tuvieron que sumar ahora la interpretación vocal y demostrar, al mismo tiempo, todo lo trabajado durante los intensivos talleres del reality.
Cómo quedaron conformados los grupos
Las participantes fueron divididas en cinco equipos para realizar la prueba:
- Grupo 1 – “Sos luz, sos faro”: Juana Distefano, Brisa Alloco Bou, Micaela Dobarrio, Oriana Ledesma Castillo, Ana Lucía Arrueta y Florencia Gutiérrez.
- Grupo 2 – “Lullaby girls”: Valentina Nina Ventre, Avril Lerman, Constanza Sapia, Renata Ayerbe, Sofía Helmich y Mía Piñeiro.
- Grupo 3 – “Tiburonas”: Magalí Altamirano, Tiffany Arzouyan, Máxima Tellado, Hannah Moheda, Salma Erut y Lola Santillán.
- Grupo 4 – “Las mostras”: Valentina Tellado, María Adolfina Pérez, Valentina Villegas, Lourdes Pereyra, Juana Aquilano Aberastury y Maribel Abril Rodríguez.
- Grupo 5 – “Alaska”: Melina González, Carla Clavijo, Clara Marain, Lola Carro, Abril Quintana y Kala Bidner.
Una vez terminadas las presentaciones, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García tuvieron que tomar una decisión. Antes de conocer el veredicto, Ángela le anticipó a Nico Vázquez que esta sería una instancia especialmente dolorosa para el jurado, ya que algunas eliminaciones eran inesperadas y les costaba mucho tener que despedir a determinadas participantes.
Los primeros grupos en recibir la devolución fueron “Tiburonas” y “Las mostras”. Si bien el jurado marcó algunos detalles en sus performances, todas sus integrantes avanzaron a la siguiente etapa. Luego, Charlie confirmó que las seis chicas de “Lullaby girls” también continuarían en carrera.
El grupo 1 tuvo que atravesar unos minutos de incertidumbre por la forma en que Charlie comunicó la decisión, pero finalmente todas sus integrantes fueron confirmadas para la próxima ronda.
La definición quedó entonces en manos de las integrantes de “Alaska”.
Melina González quedó eliminada y sufrió una crisis de angustia
Finalmente, el jurado decidió que Melina González debía abandonar Popstars. La participante recibió la noticia entre lágrimas y quedó profundamente afectada por la decisión.
En la entrevista posterior a la grabación, Melina contó que no esperaba quedar eliminada y reconoció que la situación la desbordó emocionalmente. “Yo creí que esto era lo mío, me angustié un montón y no lo pude manejar como me hubiese gustado”, expresó sobre el momento que atravesó.
La crisis de angustia que sufrió fue tan fuerte que no pudo despedirse al aire de Nico Vázquez ni del jurado, mientras que Ángela Torres también terminó quebrándose por lo ocurrido.
La jurado explicó después los motivos que llevaron al equipo a tomar la decisión. Según contó, durante los ensayos habían advertido que Melina estaba teniendo dificultades para avanzar en los procesos de preparación. “Nos dijeron que estaba trabada en los procesos de ensayos, aparecían muchas justificaciones y no estaba tan disponible a la hora de ensayar”, detalló Ángela.
La integrante del jurado también reconoció que la eliminación tuvo un impacto personal en ella, ya que consideraba a Melina como una de sus favoritas. “Me duele porque era una de mis favoritas, pero a la vez confío en el equipo que tenemos”, sostuvo.
Así, el capítulo 18 dejó a Melina González fuera de Popstars y a las demás participantes un paso más cerca del objetivo final: convertirse en las integrantes de la nueva banda surgida del reality.
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