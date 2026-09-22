Crisis de angustia y eliminación en Popstars: una participante no pudo despedirse del jurado

El grupo 1 tuvo que atravesar unos minutos de incertidumbre por la forma en que Charlie comunicó la decisión, pero finalmente todas sus integrantes fueron confirmadas para la próxima ronda.

La definición quedó entonces en manos de las integrantes de “Alaska”.

Melina González quedó eliminada y sufrió una crisis de angustia

Finalmente, el jurado decidió que Melina González debía abandonar Popstars. La participante recibió la noticia entre lágrimas y quedó profundamente afectada por la decisión.

En la entrevista posterior a la grabación, Melina contó que no esperaba quedar eliminada y reconoció que la situación la desbordó emocionalmente. “Yo creí que esto era lo mío, me angustié un montón y no lo pude manejar como me hubiese gustado”, expresó sobre el momento que atravesó.

La crisis de angustia que sufrió fue tan fuerte que no pudo despedirse al aire de Nico Vázquez ni del jurado, mientras que Ángela Torres también terminó quebrándose por lo ocurrido.

La jurado explicó después los motivos que llevaron al equipo a tomar la decisión. Según contó, durante los ensayos habían advertido que Melina estaba teniendo dificultades para avanzar en los procesos de preparación. “Nos dijeron que estaba trabada en los procesos de ensayos, aparecían muchas justificaciones y no estaba tan disponible a la hora de ensayar”, detalló Ángela.

La integrante del jurado también reconoció que la eliminación tuvo un impacto personal en ella, ya que consideraba a Melina como una de sus favoritas. “Me duele porque era una de mis favoritas, pero a la vez confío en el equipo que tenemos”, sostuvo.

Así, el capítulo 18 dejó a Melina González fuera de Popstars y a las demás participantes un paso más cerca del objetivo final: convertirse en las integrantes de la nueva banda surgida del reality.