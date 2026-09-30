AFA apeló ante la FIFA la sanción a Leandro Paredes para reducirla tras la final del Mundial 2026
El departamento de legales de AFA presentó el pedido formal para bajar de 10 a 3 partidos la suspensión del volante de Boca tras los incidentes frente a España.
Mientras la Selección Argentina hace su presentación en Córdoba frente a Bolivia por la fecha FIFA, en las oficinas de la AFA se juega un partido clave en los escritorios. Desde el departamento de legales de la entidad presentaron de manera oficial una apelación ante la FIFA con el objetivo de reducir al mínimo la dura sanción de 10 partidos impuesta a Leandro Paredes, luego de los violentos episodios registrados en la final del Mundial 2026 contra España.
La presentación jurídica contó con las firmas del asesor legal de AFA, Andrés Patón Urich, y del especialista en derecho deportivo Ariel Reck. La estrategia apunta a recortar el castigo a solo tres fechas, el piso establecido para este tipo de infracciones. De prosperar el reclamo, el mediocampista de Boca daría por cumplida su pena durante este parate internacional, dado que los cruces frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín fueron homologados como encuentros Clase A.
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La resolución del organismo internacional demandará entre 20 y 25 días, por lo que la confirmación llegará una vez concluida la presente gira. Si la resolución resulta favorable, el futbolista surgido de las inferiores xeneizes quedará habilitado para integrar la convocatoria de la última ventana internacional del año programada para noviembre.
El trámite legal coincide con gestos de acercamiento muy claros. El propio jugador se acercó al predio de Ezeiza tras su entrenamiento con el club de La Ribera para visitar a sus compañeros y despejar dudas sobre su futuro en la Albiceleste. "Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría", afirmó Paredes, dejando atrás sus primeras declaraciones posteriores a la dolorosa caída en la cita máxima, cuando había puesto en duda su continuidad.
En la misma línea se expresó el entrenador nacional en rueda de prensa. Lionel Scaloni respaldó públicamente al volante y dejó en claro que mantiene las puertas abiertas del seleccionado para cuando la sanción quede sin efecto. El DT remarcó la jerarquía del jugador y consideró desmedido el castigo recibido, a la espera de que el fallo de la FIFA le permita volver a contar con una pieza clave del grupo.
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