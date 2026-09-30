AFA apeló ante la FIFA la sanción a Leandro Paredes para reducirla tras la final del Mundial 2026

El trámite legal coincide con gestos de acercamiento muy claros. El propio jugador se acercó al predio de Ezeiza tras su entrenamiento con el club de La Ribera para visitar a sus compañeros y despejar dudas sobre su futuro en la Albiceleste. "Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría", afirmó Paredes, dejando atrás sus primeras declaraciones posteriores a la dolorosa caída en la cita máxima, cuando había puesto en duda su continuidad.