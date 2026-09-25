El saludo de Leandro Paredes que se volvió viral por la insólita reacción de Miguel Merentiel

Todo parecía indicar que sería simplemente otro de los tantos saludos personalizados que realizan los futbolistas. Sin embargo, la presencia del goleador detrás modificó por completo la repercusión del video. La Bestia permaneció prácticamente inmóvil durante la grabación y sostuvo una expresión que rápidamente fue detectada por quienes compartieron las imágenes.

En lugar de concentrarse únicamente en el mensaje del mediocampista, los usuarios comenzaron a detenerse en lo que ocurría en el fondo. La escena tuvo un efecto particular porque Merentiel no necesitó intervenir ni pronunciar una palabra para convertirse en uno de los protagonistas del contenido.

¿Cuándo juega Boca el próximo partido inmediato?

El Boca de Rodolfo Arruabarrena volverá a jugar este domingo 27 de septiembre a las 17:00 contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El partido eliminatorio se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.