El saludo de Leandro Paredes que se volvió viral por la insólita reacción de Miguel Merentiel
El volante de Boca grabó un mensaje de cumpleaños, pero todas las miradas terminaron puestas en La Bestia, que apareció detrás de cámara con una expresión particular.
Un simple saludo de cumpleaños protagonizado por Leandro Paredes terminó convirtiéndose en uno de los videos que más llamó la atención entre los hinchas de Boca. El mediocampista se puso frente a la cámara para grabar un mensaje personalizado, pero Miguel Merentiel, ubicado detrás suyo, terminó robándose el protagonismo sin decir una sola palabra.
La escena rápidamente comenzó a circular por redes sociales y los usuarios repararon especialmente en la expresión del delantero uruguayo. Mientras el jugador de la Selección Argentina hablaba con naturalidad y enviaba sus buenos deseos, la Bestia permanecía en segundo plano, con una mirada fija y seria que contrastaba por completo con el tono del saludo.
El video volvió a poner en escena uno de los aspectos que más identifican al uruguayo fuera de la cancha: sus gestos y reacciones, que en numerosas ocasiones terminan transformándose en contenido viral entre los fanáticos.
Leandro Paredes grabó un saludo y Merentiel quedó en el centro de la escena
El protagonista original del video era Paredes. El futbolista azul y oro apareció frente a la cámara para enviarle un mensaje a un hincha o allegado que estaba cumpliendo años. Con un tono distendido, el mediocampista expresó: "Hola Milo, ¿Cómo estas? Quería mandarte un muy feliz cumpleaños y que la pases muy bien. Abrazo, genio!"
Todo parecía indicar que sería simplemente otro de los tantos saludos personalizados que realizan los futbolistas. Sin embargo, la presencia del goleador detrás modificó por completo la repercusión del video. La Bestia permaneció prácticamente inmóvil durante la grabación y sostuvo una expresión que rápidamente fue detectada por quienes compartieron las imágenes.
En lugar de concentrarse únicamente en el mensaje del mediocampista, los usuarios comenzaron a detenerse en lo que ocurría en el fondo. La escena tuvo un efecto particular porque Merentiel no necesitó intervenir ni pronunciar una palabra para convertirse en uno de los protagonistas del contenido.
¿Cuándo juega Boca el próximo partido inmediato?
El Boca de Rodolfo Arruabarrena volverá a jugar este domingo 27 de septiembre a las 17:00 contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El partido eliminatorio se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.
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