Por qué este domingo no hay estreno de "El Caballero de los Siete Reinos" y cuándo sale el quinto capítulo
HBO Max decidió cambiar de día al spin off de "Game of Thrones" y los fanáticos deberán esperar para conocer cómo sigue la primera temporada. Todos los detalles.
HBO Max ha decidido aplicar un cambio estratégico en su calendario de lanzamientos para evitar el choque de audiencia con el Super Bowl LX, por lo que el cuarto temporada de la temporada debut de "El Caballero de los Siete Reinos" adelantó su estreno digital, lo que significa que este domingo no habrá lanzamiento.
Con el objetivo de que los seguidores de la franquicia no tengan que dividir su atención entre el fútbol americano y las tierras de Poniente, el capítulo cuatro salió dos días antes de lo habitual. Los suscriptores de la plataforma en Argentina podrán acceder al nuevo capítulo a desde viernes 6 de febrero.
Esta modificación excepcional también alcanzará a otras producciones destacadas de la señal, como la serie "Industry", permitiendo un acceso anticipado de 48 horas en el formato de streaming respecto a la emisión tradicional. Ahora la duda surge respecto al próximo episodio de la serie spin-off de "Game of Thrones".
Cuándo se estrena el quinto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"
El cuarto episodio, titulado "Seven", se encuentra disponible desde el viernes en HBO Max, debido a este cambio por el Super Bowl.
En tanto, para el quino, la plataforma de streaming vuelve a su día y horario habitual: será el próximo domingo 15 de febrero, desde las 23.59 horas de la Argentina.
Cómo es "El Caballero de los Siete Reinos"
Ambientada un siglo antes de los hechos de "Game of Thrones", la serie ha logrado cautivar a la audiencia desde su estreno el pasado 18 de enero. Con una narrativa más íntima y aventurera, la trama sigue a Sir Duncan el Alto y su escudero Egg en un Poniente donde el poder de los Targaryen aún es absoluto.
Se trata de un relato que rescata la esencia de la caballería y se aleja de las conspiraciones de palacio. Además, la química entre sus protagonistas es el motor de una historia que, aunque a escala reducida, enfrenta peligros constantes.
El estreno anticipado se presenta como la oportunidad ideal para que los seguidores se sumerjan en la feria de Ashford y eviten los spoilers antes de que termine la semana. Con esta jugada, la plataforma se asegura que el viaje del caballero errante no quede eclipsado por el show de medio tiempo en Santa Clara.
