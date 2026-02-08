MinutoUno

Netflix: la serie dramática italiana ideal para los amantes de los autos

Espectáculos

Esta producción arribará el 10 de febrero a la plataforma y genera grandes sensaciones en el mundo cinematográfico. Los detalles en la nota.

Esta serie de origen italiano llega a Netflix el 10 de febrero

Esta serie de origen italiano llega a Netflix el 10 de febrero, generando un gran entusiasmo en el mundo del cine. 

Las plataformas de streaming líderes en la actualidad, Netflix, HBO y Disney+, continúan engrosando sus catálogos con producciones de alta calidad. En el caso de Netflix, la compañía se prepara para lanzar “Motorvalley”, una serie italiana que mezcla velocidad, drama y conflictos personales intensos.

La historia, creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere, llegará a la plataforma este 10 de febrero, motivo por el cual genera grandes sensaciones en el mundo cinematográfico.

Con seis episodios cargados de drama y tensión en su primera temporada, la trama sigue a Elena, Arturo y Blu, tres personajes que cargan con pérdidas y obsesiones propias, y que buscan encontrarse a sí mismos a través del mundo de las carreras.

De qué trata "Motorvalley"

Motorvalley

"Motorvalley" tendrá seis episodios en su primera temporada.

“Motorvalley” sigue a Elena Dionisi, heredera de un imperio automotriz, que debe recuperar su lugar tras perder el control del equipo familiar a manos de su hermano. Para reconstruir un equipo competitivo, se une a Blu, una joven piloto audaz, y Arturo, exestrella de las pistas que vuelve tras un accidente para enfrentar su pasado.

Juntos participan en el Campeonato Italiano de Gran Turismo, donde cada carrera pone a prueba no solo su habilidad, sino también sus límites personales. Sin embargo, descubren que los conflictos fuera de la pista y sus propias historias amenazan con derrumbar al equipo antes de alcanzar la victoria.

Reparto de "Motorvalley"

Una de las clave que explica, en gran medida, su furor antes de arribar a Netflix es el elenco de gran calidad y trayectoria que presenta esta serie. Estos son los actores principales:

  • Luca Argentero
  • Giulia Michelini
  • Caterina Forza
  • Giovanna Mezzogiorno
  • Davide Donin
  • Ivano Chinali
  • Giuseppe Spata
  • Giancarlo Previati

Tráiler de "Motorvalley"

Embed - Motorvalley | Official Trailer | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas