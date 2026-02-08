Netflix: la serie dramática italiana ideal para los amantes de los autos

De qué trata "Motorvalley"

Motorvalley "Motorvalley" tendrá seis episodios en su primera temporada.

“Motorvalley” sigue a Elena Dionisi, heredera de un imperio automotriz, que debe recuperar su lugar tras perder el control del equipo familiar a manos de su hermano. Para reconstruir un equipo competitivo, se une a Blu, una joven piloto audaz, y Arturo, exestrella de las pistas que vuelve tras un accidente para enfrentar su pasado.